Naya Rivera: Letzter Auftritt in "Batman"-Film

Naya Rivera hat kurz vor ihrem Tod im Juli 2020 noch an einem "Batman"-Animationsfilm mitgearbeitet. Sie lieh Catwoman ihre Stimme.

Naya Rivera (1987-2020) wird in ihrer letzten Rolle in einem neuen "Batman"-Film zu hören sein. . Die verstorbene US-Schauspielerin hatte die Szenen kurz vor ihrem Tod im Juli 2020 aufgenommen. Neben dem -Star sind unter anderem auch Jensen Ackles (als Batman) und Josh Duhamel (als Harvey Dent) im Animationsfilm "Batman: The Long Halloween, Part One" als Sprecher mit dabei.

Laut "The Hollywood Reporter" hatte Naya Rivera ihre Rolle als Catwoman alias Selina Kyle vor ihrem Tod abgeschlossen. Der Animationsfilm wird in zwei Teilen veröffentlicht, der erste wird dem Bericht zufolge voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer zu sehen sein.

Naya Rivera kam im Juli 2020 bei einem Badeunfall ums Leben. Sie hatte ein Boot gemietet, um mit ihrem Sohn einen Ausflug auf dem Piru-See im kalifornischen Ventura County zu machen. Der Junge wurde später schlafend auf dem Boot gefunden. Wenige Tage später wurde Riveras Leiche von Tauchern entdeckt. Die Behörden bestätigten, dass die Schauspielerin ertrunken sei.