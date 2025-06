Nations League: Zehn Millionen schauen DFB-Niederlage

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat die Titelambitionen der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Nations League beerdigt. Rund zehn Millionen Menschen sahen im ZDF bei der DFB-Pleite zu.

König Fußball regiert wieder einmal, so auch den Mittwochabend im TV: Fast genau zehn Millionen Menschen sahen am gestrigen 4. Juni die 1:2-Niederlage Deutschlands gegen Portugal im ZDF. Das Zweite sicherte sich damit den Tagessieg in Sachen Quote, während es für die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Nations League nach dieser Halbfinal-Niederlage nun nur noch um Platz drei geht.

Beim Gesamtpublikum schalteten 9,99 Millionen am Mittwochabend das ZDF ein, was laut Daten der AGF Videoforschung einem Marktanteil von 44,1 Prozent entsprach. In der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer schnitt das Zweite noch besser ab. Für den Mainzer Sender waren es hier sogar 57 Prozent Marktanteil mit rund 2,95 Millionen Menschen.

Schon bei der Vorberichterstattung konnte das ZDF beim Gesamtpublikum mit einer Sehbeteiligung von knapp 4,21 Millionen und einem Marktanteil von 21,5 Prozent punkten. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 1,04 Millionen, die 28,2 Prozent entsprachen.

Nach der Niederlage am Mittwoch, die der portugiesische Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (40) in der 68. Minute des Spiels besiegelt hatte, geht es für die deutsche Fußballnationalmannschaft nur noch um den dritten Platz. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) wird am kommenden Sonntag, dem 8. Juni, um 15:00 Uhr auflaufen. Für die DFB-Elf geht es gegen den Verlierer aus dem zweiten Halbfinale, in dem am heutigen Donnerstag die Mannschaften aus Spanien auf Frankreich aufeinander treffen.