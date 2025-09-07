Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht gewinnen "Schlag den Star"

Erst um kurz vor 2 Uhr stand fest, welches prominente Mutter-Sohn-Duo bei "Schlag den Star" die Nase vorn hat. Nach fast sechs Stunden konnten sich Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht über das Preisgeld von 100.000 Euro freuen.

Über weite Strecken war das erste Mutter-Sohn-Duell bei der ProSieben-Show "Schlag den Star" ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Fast sechs Stunden lang wetteiferten Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) gegen Verona Pooth (57) und Sohn San Diego (21). Erst das letzte Spiel führte schließlich zur Entscheidung: Um 1.50 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag setzten sich die Ochsenknechts durch und durften den Koffer mit dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro entgegen nehmen.

Jimi Blue Ochsenknecht witzelt über das Preisgeld

Beide Familien durften sich über reichlich Unterstützung ihrer Liebsten freuen. Im Publikum fieberten Franjo Pooth (56) mit sowie die weiteren Ochsenknecht-Kinder Cheyenne (25) und der erst kürzlich wegen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilte Jimi Blue (33). Moderator Matthias Opdenhövel (55) konnte sich einen Spruch nicht verkneifen und fragte den Schauspieler, ob er wohl einen Teil des Preisgeldes übernehmen werde. "Das bleibt dann bei mir", sagte der lachend.

Zum Auftakt der Show gab es aber erst einmal einen Riesenschreck: Gleich beim ersten Spiel verletzte sich Verona Pooth. Sie kippte mit dem "Kurbelauto" um und musste wegen starker Schmerzen im Backstagebereich behandelt werden. Dort erhielt sei ein Kühlpack für ihren Oberschenkel, mit dem sie weitermachen konnte. Mit Erfolg: Trotz des Unfalls gewannen die Pooths das Auftaktspiel.

Danach wechselten sich die Teams mit Siegen ab, sodass es spannend blieb. Nach Spiel zwölf hatten TV-Ikone Verona Pooth und ihr ältester Sohn, der 2025 "Let's Dance" gewonnen hat, schließlich einen Matchball erarbeitet. Nur noch ein Spiel hätten sie gewinnen müssen - doch die Ochsenknechts zeigten sich stark und so sollte schließlich das letzte Match "Halten" entscheiden.

Austausch des letzten Spiels sorgt für Diskussionen

Ausgerechnet dies erfordert allerdings eine spezielle Technik. Natascha Ochsenknecht, die etliche Bauch-Operationen hinter sich hat, erklärte: "Ich kann mit meinen Beinen nicht halten. Ich kann das nicht. Das habe ich aber angegeben." Der Moderator fragt bei den Pooths nach, ob sie mit einem Ersatzspiel einverstanden seien. San Diego bejahte sofort, seine Mutter zögerte kurz, stimmte dann aber auch zu. Schließlich kam das Ersatzspiel "Fang den Hut" zum Zug, das nach einem kleinen Krimi die Ochsenknechts gewannen - und damit die gesamte Show.

In den Sozialen Netzwerken diskutierten die Zuschauer anschließend, ob der Spieletausch fair war oder ob Natascha Ochsenknecht angesichts ihrer gesundheitlichen Probleme gar auf die Teilnahme hätte verzichten müssten. Verona Pooth kommentierte die Niederlage direkt in der Show mit den Worten: "Es ist wie's ist." Und Jimi Blue Ochsenknecht bejubelte seine Mutter und seinen Bruder im Netz: "Stolzer kann man nicht sein. Liebe euch."

Ende Oktober treten zwei Sportlegenden an

Nach dem spannenden Abend steht schon die nächste Promi-Paarung für "Schlag den Star" fest. Ende Oktober messen sich zwei echte Sportlegenden, wie spot on news erfuhr. Der Ex-Radprofi Jan Ullrich (51) und der frühere Skispringer Sven Hannawald (50) wagen sich an die Herausforderung.