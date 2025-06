Nächstes Format bei RTL: Janin Ullmann moderiert "Gala"

Es läuft bei Janin Ullmann: Nach "Make Love, Fake Love" und "Temptation Island" hat sie den nächsten Job bei RTL gelandet. Die ehemalige Viva-Moderatorin wird künftig "Gala" präsentieren. Damit entlastet sie Hauptmoderatorin Annika Lau.

RTL setzt voll auf Janin Ullmann (43). Nachdem sie gerade erst "Temptation Island" von Lola Weippert (29) übernommen hatte, verpflichtet sie der Sender jetzt für "Gala". Zudem führt Ullmann beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ durch die Dating-Show "Make Love, Fake Love".

Nun also auch "Gala", wo sie Annika Lau (46) entlasten soll. Die beiden Frauen werden künftig im Wechsel das Promimagazin präsentieren. Das gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Annika und dem gesamten Team", wird Ullman zitiert. Und: "Gala steht für Eleganz, Persönlichkeit und spannende Geschichten - für mich fühlt sich das an, wie nach Hause kommen."

Janin Ullmann: Von Viva über NDR bis RTL

Ihr Moderationsdebüt feierte Janin Ullmann 2000 bei Viva, noch unter ihrem Mädchennamen Reinhardt. Bei dem Musiksender war sie bis 2005 in "Interaktiv" und "Inside" zu sehen. Ab 2006 widmete sie sich verstärkt ihrer Schauspielkarriere.

So verkörperte die Ex-Frau von Darsteller Kostja Ullmann (41) die Titelrolle in der Telenovela "Lotta in Love". Vor gut zehn Jahren konzentrierte sie sich dann wieder auf Fernsehen. Beim NDR absolvierte sie ein journalistisches Volontariat und stand für den Sender für "extra 3" oder "Lieb & Teuer" vor der Kamera.

2017 ging es dann wieder zum Privatfernsehen. Bei SIXX moderierte sie unter anderem das Lifestyle-Magazin "red.STYLE" oder "Das Ding des Jahres" bei ProSieben. Dann folgte der Wechsel ins RTL-Lager.