Nächster TV-Auftritt: Pierre Sanoussi-Bliss auf Blitzbesuch bei "GZSZ"

Im Dschungel eroberte er die Herzen der Zuschauer, jetzt taucht Pierre Sanoussi-Bliss gleich in zwei RTL-Dailys auf. Den Auftakt macht er am Mittwoch als Notar bei "GZSZ".

Nach seiner erfolgreichen Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp bleibt Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) der RTL-Familie treu. In gleich zwei beliebten Serien des Kölner Privatsenders wird der Fan-Liebling in nächster Zeit zu sehen sein. Den Anfang macht er am 15. Juli als Notar Konrad Walther bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Pierre Sanoussi-Bliss spielt in zwei "GZSZ"-Folgen mit

Am 15. und 16. Juli können Zuschauer und Fans von Pierre Sanoussi-Bliss das kurze Gastspiel des Schauspielers bei "GZSZ" erleben. Notar Walther verliest dort "eine Unternehmensvollmacht für Jo Gerner, der im Koma liegt - mit schwerwiegenden Folgen für alle", wie es in einer offiziellen Handlungsbeschreibung heißt.

Gegenüber RTL schwärmt der Vize-Dschungelkönig von den Dreharbeiten in Babelsberg bei Berlin, die für den Berliner "um die Ecke" liegen. Auch die Freiheiten bei Fernsehdrehs sagen dem ehemaligen "Der Alte"-Star zu. "Ich spiele ja hauptsächlich Theater, und das Schöne beim Drehen ist: Wenn ich irgendwas verkacke, dann mache ich es halt noch mal. Was soll's? Das juckt keinen. Insofern kann man ganz entspannt bleiben", so Sanoussi-Bliss.

Auch bei "Unter uns" kreuzt der Dschungelcamper auf

Ab dem 10. September übernimmt der Schauspieler dann bei "Unter uns" eine neue Rolle. Hier verkörpert er Adam Wolter, Designer und Onkel von Theo Wolters (Julius Dombrink, 36). Er kommt in die Schillerallee, um Theo eine wichtige Nachricht zu übermitteln, die sein Leben möglicherweise verändern wird, und wohnt während seines Aufenthalts in der Wohnung von Britta Schönfeld-Küpper (Tabea Heynig, 54), die ihm diese untervermietet.

Bei "Unter uns" trifft der Dschungelcamper auch auf ein bekanntes Gesicht aus dem australischen Busch: Die Drittplatzierte Alessia Herren (23), die in diesem Jahr ebenfalls zur "Unter uns"-Familie stieß. "Wir haben uns im Studio bereits kurz sehen können. Im Dschungel waren wir uns sympathisch. Umso schöner, dass wir nun auch für 'Unter uns' gemeinsam vor der Kamera stehen", verriet Pierre Sanoussi-Bliss gegenüber RTL über das Wiedersehen und die künftige Zusammenarbeit.