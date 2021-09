Nachfolger von Will Smith im "Prinz von Bel-Air"-Reboot ist gefunden

Der Nachfolger von Will Smith im Reboot von "Der Prinz von Bel-Air" wurde offiziell vorgestellt. Newcomer Jabari Banks wird in die Rolle schlüpfen.

Hollywood-Star Will Smith (52, "Das Streben nach Glück") hat seine Paraderolle in der Kult-Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" (1990-1996) für die kommende Neuauflage beim Streamingdienst Peacock neu besetzt. Der Newcomer Jabari Banks, der wie Smith aus West Philadelphia stammt, wird in dem mit Spannung erwarteten Serien-Reboot seine Rolle übernehmen.

Das verriet der vielfach ausgezeichnete Schauspieler am Dienstag , in dem zu sehen ist, wie Smith seinen Nachfolger mit dieser Nachricht überraschte. Die begehrte Rolle wird Banks' erste Fernsehrolle sein, .

Neuauflage als Drama geplant

Entwickelt wird die Neuauflage der 1990er-Jahre Sitcom von der Produktionsfirma Westbrook Studios von Will und seiner Frau Jada Pinkett Smith (49). Bisher wurden von dem Streamingdienst zwei Staffeln bestellt. Das Reboot soll zu einem Drama umgewandelt werden und von Wills komplizierter Reise von den Straßen West-Philadelphias zu den Villen von Bel-Air erzählen. Ob Will Smith selbst in der Drama-Version von "Der Prinz von Bel-Air" mitspielen wird, wurde bislang weder bestätigt noch dementiert.