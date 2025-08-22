AZ-Plus
  Nach zehn Jahren: Frank "Buschi" Buschmann hört bei Kultsendung auf

Nach zehn Jahren: Frank "Buschi" Buschmann hört bei Kultsendung auf

Frank Buschmann verabschiedet sich nach genau zehn Jahren von seinem "Baby", dem RTL-Format "Ninja Warrior Germany". Kürzertreten will "Buschi" deswegen aber nicht.
(stk/spot) |
Frank Buschmann (r.) an der Seite seiner "Ninja Warrior"-Gefährten Jan Köppen und Laura Wontorra.
Frank Buschmann (r.) an der Seite seiner "Ninja Warrior"-Gefährten Jan Köppen und Laura Wontorra. © RTL / Markus Hertrich
Frank "Buschi" Buschmanns (60) Herz schlägt nicht nur für König Fußball, der Kommentator mit Entertainer-Qualitäten führt auch schon seit zehn Jahren durch das RTL-Format "Ninja Warrior Germany". Doch damit ist bald Schluss, wie Sender und "Buschi" gemeinsam bekanntgeben haben. Die Jubiläumstaffel der Parcours-Herausforderung, die ab dem 19. September bei RTL und bereits eine Woche früher bei RTL+ ihre Premiere feiert, wird seine Abschiedstournee darstellen.

"Ich habe lange darüber nachgedacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es für mich persönlich die richtige Entscheidung ist", erklärt Buschmann mit einem weinenden Auge seinen Entschluss. Schließlich habe er die Show "als mein Baby empfunden" und stets mit "voller Leidenschaft begleitet". Doch höre man bekanntlich am besten dann auf, wenn es am schönsten ist. Zumal er zuletzt "eine Form von Müdigkeit gespürt [habe], die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird".

"Buschi" und "Ninja Warrior" bleiben uns getrennt erhalten

Kürzertreten will der 60-Jährige aber offenbar nicht, sondern sich lediglich in neue Projekte stürzen: "Ich höre nicht im TV auf, ich werde einfach andere Dinge machen, so wie ich das im Job immer gemacht habe. Lassen wir uns überraschen!"

Um die Show selbst müssen sich die Fans ebenfalls keine Sorgen machen, sie wird auch ohne "Buschi" fortgesetzt, beteuern RTL und der Moderator unisono. Seine Abschiedsworte im Vorfeld der Ausstrahlung von Staffel zehn: "Ich wünsche der gesamten Crew mindestens zehn weitere Staffeln. Keine TV-Produktion, an der ich beteiligt war, ist von allen Beteiligten mit so viel Hingabe und Liebe gemacht worden."

Schon ab dem 27. August und bis zum 14. September wird Buschmann als Kommentator der Basketball-Europameisterschaft bei RTL im Einsatz sein. Und auch seinen Vertrag beim Bezahlsender Sky verlängerte er erst kürzlich um zwei weitere Jahre. Gemeinsam mit Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld (35) wird er für Sky künftig die Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga kommentieren.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

