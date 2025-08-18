Nach Sommerpause: "TV total" bekommt "Stand-Up-Club"

Sebastian Pufpaff kehrt am Dienstag, 19. August, mit "TV total" aus der Sommerpause zurück. Und nicht nur das: Direkt im Anschluss präsentiert er auch noch das neue Format "TV total Stand-Up Club", in dem verschiedene Comedians ans Mikrofon treten. Zum Auftakt ist unter anderem Atze Schröder dabei.

"TV total" kehrt aus der Sommerpause zurück - und das direkt mit einer Zugabe. Ab 19. August präsentiert Sebastian Pufpaff (48) das Format wieder jeden Dienstag (20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Im Anschluss heißt es dann: "TV total Stand-Up Club".

Der Dienstag soll noch lustiger werden

In der neuen Show, die dienstags ab 21:25 Uhr ausgestrahlt wird, lädt der Moderator Comedians zu Auftritten vor Live-Publikum ein. In der ersten Ausgabe am 19. August werden Atze Schröder, Ingmar Stadelmann, Özcan Cosar, Hendrik Brehmer und Maria Ziffy dabei sein, wie ProSieben mitteilte.

"Damit wird der Dienstag noch lustiger", wirbt der Sender. Die erste Staffel der neuen Comedy-Show umfasst insgesamt drei Folgen. Wie bei "TV total" werden auch die Musiker von Klinke Supreme im "Stand-Up Club" für die nötige Stimmung sorgen.

Seit 2021 moderiert Sebastian Pufpaff "TV total"

Seit Februar läuft "TV total", das früher von Stefan Raab (58) moderiert wurde, nicht mehr am Mittwoch. Als der Entertainer am 12. Februar mit seiner Spielshow "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" erstmals im Free-TV zur Primetime bei RTL lief, modelte ProSieben kurzerhand sein Programm um. Damit wurde ein Quoten-Duell mit seiner alten Sendung "TV total" verhindert. Pufpaff übernahm das Kult-Format, das ab 2015 pausiert hatte, am 10. November 2021 für eine Neuauflage.