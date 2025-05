Nach Serienfinale: So geht es mit "The Handmaid's Tale"-Ableger weiter

"The Handmaid's Tale" ist gerade nach sechs Staffeln zu Ende gegangen. Doch die Story um Gilead ist noch nicht auserzählt. Die Produktion des Spin-offs "The Testaments" hat bereits begonnen. Das ist über Story und Darsteller des Sequels schon bekannt.

Elisabeth Moss als June in "The Handmaid's Tale".

Nach 66 Folgen in sechs Staffeln ist Schluss. Am 27. Mai 2025 stellte Magenta TV in Deutschland die letzte Episode von "The Handmaid's Tale" bereit - am selben Tag der US-Ausstrahlung bei Hulu. Doch die Fans der Serie nach dem Roman von Margaret Atwood (85) müssen noch nicht ganz Abschied nehmen. Mit "The Testaments" steht schon ein Ableger bereit. Die Produktion des Spin-offs hat im April 2025 begonnen.

Der Ableger basiert auf dem Roman "Die Zeuginnen", den Atwood 2019 überraschend als Fortsetzung ihres Klassikers von 1985 veröffentlichte.

Junes Töchter im Mittelpunkt der Story von "The Testaments"

Die Handlung von "The Testaments" spielt vier Jahre nach der letzten Staffel von "The Handmaid's Tale". Der Magd June (Elisabeth Moss, 42) gelang es im Vorgänger nicht, ihre Tochter Hannah aus dem Gottesstaat Gilead zu befreien. Ihre andere Tochter Nichole konnte hingegen in Kanada in Sicherheit gebracht werden. Obwohl auch das Land immer stärkere totalitäre Tendenzen zeigte.

Die beiden Mädchen stehen nun im Mittelpunkt des Ablegers. Hannah ist in Gilead unter ihrem Adoptivnamen Agnes behütet aufgewachsen, ein anderes Leben kennt sie nicht. Erst als sie erfährt, dass sie die Tochter einer Magd ist, beginnt sie, das System zu hinterfragen. Und wie ihre Mutter zu rebellieren.

Nichole lebt derweil unter dem Namen Daisy als Teenager in Kanada. Nachdem ihre Adoptiveltern getötet werden, erfährt sie die Wahrheit über ihre Herkunft. Sie kehrt unter falschem Namen nach Gilead zurück. Dort trifft sie Agnes, zusammen kämpfen sie für die Befreiung der Frauen von ihrem Schicksal als Gebärmaschinen.

Tante Lydia wechselt in der Fortsetzung die Seiten

Unterstützung erhalten Agnes und Daisy von überraschender Seite: Tante Lydia. Die war in "The Handmaid's Tale" noch eine strikte Unterstützerin des Regimes. Als "Tante" überwachte sie die "Mägde", die für die unfruchtbaren Frauen der Herrscher von Gilead Kinder bekommen mussten.

Ganz überraschend kommt Lydias Sinneswandel aber nicht. Schon im Laufe der Mutterserie zeigte ihre Treue zum System erste Risse. Nun arbeitet sie heimlich an einem Buch, das die dunklen Geheimnisse von Gilead offenlegen soll.

Ann Dowd kehrt zurück: Die Darsteller von "The Testaments"

In "The Handmaid's Tale" war Ann Dowd (69) als Tante Lydia einer der heimlichen Stars. In "The Testaments" kehrt sie in dieser Rolle zurück.

Die Rollen von Junes Töchtern müssen aufgrund des Zeitsprungs natürlich mit neuen Darstellerinnen besetzt werden. Chase Infiniti (25) verkörpert die Agnes. Die US-Amerikanerin spielte zuletzt an der Seite von Jake Gyllenhaal (44) in der Serie "Aus Mangel an Beweisen". Mit Lucy Halliday wird ein noch unbeschriebenes Blatt ihre Schwester Daisy darstellen.

Ob Elisabeth Moss in ihrer Rolle als June zurückkehrt, für die sie unter anderem einen Emmy gewann, ist noch nicht bekannt. Als Produzentin ist sie aber an "The Testaments" beteiligt. Hinter der Kamera gibt es eine sichere Kontinuität. Bruce Miller ist wie bei der Mutterserie als Showrunner dabei. Einen Starttermin gibt es noch nicht.