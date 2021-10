Nach Rekord: Vierte Staffel der Datingshow "Prince Charming" bestätigt

Die dritte Staffel von "Prince Charming" biegt bei TVNow gerade mit Rekordwerten auf die Zielgerade ein, da gibt RTL schon eine vierte Runde der erfolgreichen Datingshow bekannt.

Kim Tränka sucht in "Prince Charming" gerade seinen Prinzen.

Die dritte Staffel von "Prince Charming" gerade noch in vollem Gange, da kommt schon die Bestätigung einer vierten Ausgabe der erfolgreichen Gay-Datingshow vom Sender. RTL ruft interessierte Männer zum Casting für Staffel vier auf.

Die Fortsetzung des Formats dürfte auch dem großen Erfolg der aktuellen Episoden geschuldet sein. Denn laut Pressemitteilung bricht die dritte Staffel gerade Rekorde. Bei den bisher sieben Folgen, die seit dem Start am 17. August zu sehen waren, liegen die Werte der dritten Staffel 30 Prozent über den Werten von Staffel zwei.

Staffel drei biegt in die Zielgerade ein

Indes biegt die Rekordstaffel auf die Zielgerade ein. Das Halbfinale ist live gegangen, in dem die drei verbliebenen Kandidaten Robin Solf (23), Thomas Hanisch (30) und Maurice Schmitz (22) auf die Eltern von "Prince Charming" Kim Tränka (31) treffen.

Das Finale geht am 12. Oktober über die Bühne, dann vergibt der Bremer Automobilkaufmann die letzte Krawatte. In der Wiedersehensshow am 19. Oktober wird die Frage beantwortet, ob Kim Tränka noch mit seinem Auserwählten zusammen ist.