Nach fast 22 Jahren: Frank Plasberg verlässt "hart aber fair"

Beim ARD-Polittalk "hart aber fair" steht eine Zeitenwende an. Der langjährige Moderator Frank Plasberg hört auf - und übergibt an den 32-jährigen Journalisten Louis Klamroth.

Seit Januar 2001 und damit beinahe 22 Jahren moderierte Frank Plasberg (65) den ARD-Polittalk "hart aber fair". Wie der WDR am Mittwoch überraschend bekannt gibt, wird Plasberg das Erfolgsformat zum Jahresende verlassen. Die letzte Sendung mit ihm wird demnach Ende November 2022 ausgestrahlt. Auch ein Nachfolger steht bereits fest: Der Hamburger Journalist Louis Klamroth (32) übernimmt von Plasberg und moderiert ab Januar 2023 die Sendung.

Frank Plasberg spricht vom "richtigen Zeitpunkt" zu gehen

In einem Statement bedankt sich der scheidende Moderator bei seinen zahlreichen "Gästen, ohne deren Bereitschaft, in der Sache hart aber fair zu streiten, die Sendung nicht möglich wäre". Jetzt sei der "richtige Zeitpunkt" gekommen, die von ihm über so lange Zeit geleitete Sendung zu verlassen, damit diese sich weiterentwickeln könne.

Plasbergs Nachfolger Louis Klamroth moderierte zuvor beim Sender n-tv die Talkshow "Klamroths Konter" und wurde dafür im Jahr 2018 mit dem Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) ausgezeichnet. Auch für die "ProSieben-Bundestagswahl-Show" stand er im Jahr 2021 vor der Kamera. Der Journalist erklärte dem WDR: "'hart aber fair' ist eines der etabliertesten Formate im deutschen Fernsehen und ich freue mich sehr, diese Sendung auf diesem prominenten Sendeplatz als Moderator ab nächstem Jahr mitzugestalten und in die Zukunft führen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass ein starker und verantwortungsbewusster öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade in diesen Zeiten unabdingbar ist."