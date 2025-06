Nach den "Bachelors": RTL verschiebt auch "Cindy aus Marzahn"-Jubiläum

Nach "Die Bachelors" trifft es jetzt auch Cindy aus Marzahn: RTL verschiebt die für Samstag geplante Jubiläumsshow "20 Jahre Pink" um eine Woche. Grund ist der Quotengarant in Sat.1, das Finale der U21-EM.

Cindy aus Marzahn feiert ihr Jubiläum jetzt erst am 5. Juli.

Schon wieder macht König Fußball RTL einen Strich durch die Rechnung. Nachdem die zweite Folge von "Die Bachelors" in der vergangenen Woche schon verschoben wurde, muss jetzt auch Comedystar Ilka Bessin (53) alias Cindy aus Marzahn wegen des Sports weichen. Die für diesen Samstag geplante Jubiläumsshow "Cindy aus Marzahn - 20 Jahre Pink" wird kurzfristig um eine Woche verschoben, wie der Sender am Donnerstag bekannt gab.

Die Verschiebung begründet RTL mit "aktuellem Anlass". Dahinter steckt wohl das Finale der U21-Europameisterschaft zwischen Deutschland und England am Samstagabend um 21 Uhr in Sat.1. RTL will offenbar nicht gegen die Traumquoten antreten, die das Fußballspiel der Konkurrenz einbringen dürfte.

Stattdessen Mario-Barth-Wiederholung

In "20 Jahre Pink" lässt Ilka Bessin ihre Karriere als Cindy aus Marzahn mit Comedy-Kollegen wie Torsten Sträter, Atze Schröder oder Tony Bauer Revue passieren. Statt der pinken Kultfigur zeigt RTL am kommenden Samstag um 20:15 Uhr jetzt das Bühnenprogramm "Männer sind Frauen, manchmal aber auch... vielleicht" von Mario Barth (52). Dabei handelt es sich nur um eine Wiederholung, die ursprünglich eine Woche später hätte laufen sollen.

Die Cindy-Jubiläumsshow soll nun am 5. Juli ausgestrahlt werden. Doch auch dort wartet neue Konkurrenz: Das ZDF zeigt an diesem Abend ab 21 Uhr das Aufeinandertreffen von Frankreich und England im Rahmen der Frauen-Fußball-EM.

Bereits zweite Fußball-Verschiebung

Für RTL ist es bereits die zweite Programmänderung binnen weniger Tage aufgrund von Fußball-Übertragungen. Erst am vergangenen Mittwoch hatte der Kölner Sender aus "programmlichen Gründen" "Die Bachelors" pausiert, weil Sat.1 das deutsche U21-Halbfinale gegen Frankreich übertrug. schalteten durchschnittlich 4,61 Millionen Menschen ein, was dem RTL-Konkurrenten einen Gesamtmarktanteil von 25,0 Prozent einbrachte. Bei den 14- bis 49-Jährige lag der Marktanteil mit 1,18 Millionen Zuschauern sogar bei 29,3 Prozent.