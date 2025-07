Nach "AWZ"-Abschied: Was planen Kaja Schmidt-Tychsen und André Dietz?

Kaja Schmidt-Tychsen und André Dietz verabschieden sich von "Alles was zählt". So geht es für die beiden Schauspieler nun weiter.

Schauspielerin Kaja Schmidt-Tychsen (44) und ihr Kollege André Dietz (49) freuen sich nach ihrem Abschied bei "Alles was zählt" auf neue Projekte. Die 44-Jährige : "Ich will andere Sachen drehen und mich mal in einer anderen Rolle ausprobieren." Und Dietz erklärte: "Ich werde weiterhin Projekte für VOX machen, dann schreibe ich noch ein Buch zu Ende, es ist ein Märchen-Kinderbuch und dann will ich vor allem mal Chillen. Da freue ich mich drauf!"

"Für mich ist es schon krass"

Im Gegensatz zu seiner Kollegin ist es für André Dietz auch nicht der erste Abschied bei der RTL-Serie. Nachdem er dort ab 2006 vor der Kamera stand, hatte er "Alles was zählt" 2020 verlassen und feierte im vergangenen Jahr dort sein zwischenzeitliches Comeback.

Kaja Schmidt-Tychsen war ab 2011 in der Serie zu sehen. Nun erklärte sie zu ihrem Abschied: "Für mich ist es schon krass, ich wollte ja gehen, aber es ist trotzdem immer noch krass, weil ich auch merke, das ist hier eben so meine Drehfamilie."

Für ihre Figuren bei "Alles was zählt", Jenny und Ingo, gibt es unterdessen ein Happy End. Die beiden verlassen Essen, um auf Mallorca ein neues Leben zu beginnen. Am Freitag, den 4. Juli, läuft laut RTL die vorerst letzte "AWZ"-Folge mit den beiden im TV.

Veränderungen bei "Alles was zählt"

Vor kurzem gab der Sender zudem bekannt, dass bei "Alles was zählt" auch andere Veränderungen anstehen. mit Josephine Martz (24) und Bianca Hein (49) nicht nur zwei neue Hauptdarstellerinnen. Parallel etabliere sich mit Tennis eine neue sportliche Disziplin im Kosmos der Steinkamps, hieß es weiter. Mit dem Tennis-Plot erweitere die RTL-Serie ihr sportliches Universum: Nach Eiskunstlauf, Eistanz, Boxen und Fußball soll es nun um weitere sportliche Duelle gehen - "inmitten ungeklärter Familienbande, Lebenslügen und dem Streben nach einem Neuanfang", wie der Sender weiter verspricht.

RTL strahlt "Alles was zählt" montags bis freitags um 19:05 Uhr aus, ist die Serie jederzeit abrufbar.