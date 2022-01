Nach Aus bei VOX: Panagiota Petridou startet jetzt bei RTLzwei durch

"Biete Rostlaube, suche Traumauto" ist bei VOX Geschichte. Moderatorin Panagiota Petridouhat bei RTLzwei nun eine neue Heimat gefunden. Statt Autos handelt die gelernte Kauffrau nun mit Retouren-Paletten.

Panagiota Petridou in ihrem Element.

Neue Aufgabe für Panagiota Petridou (42). Ende 2021 zog VOX bei ihrer Sendung "Biete Rostlaube, suche Traumauto" den Stecker. Nach elf Jahren und 104 Folgen war Schluss für die bekannteste Autoverkäuferin Deutschlands. Anstatt mit Fahrzeugen handelt die Moderatorin nun für RTLzwei mit Retouren. Am 16. Februar 2022 startet beim Konkurrenzsender "Die Retourenjäger".

Mit der neuen Show greift RTLzwei ein Phänomen auf, das während der Corona-Krise eine noch größere Dimension erreichte als ohnehin schon vorhanden war: den Online-Handel. Und mit ihm boomt auch das Geschäft mit Retouren. Denn laut dem Sender schickten die Deutschen im Vorjahr über 500 Millionen Bestellungen wieder zurück.

Hot oder Schrott bei den "Retourenjägern"

In "Die Retourenjäger" kämpfen nun sechs Händler um Paletten mit Rücksendungen. Der Witz an der Sache: Sie wissen nicht, ob in den ersteigerten Paletten Schätze oder Schrott wartet. Moderatorin Panagiota Petridou lässt sie nur kurz unter die Verpackung schauen, dann beginnt das Feilschen.

René (55) und Daniela (50) Nimz, Alexander Kasarinow (31), Dirk Wünning (55), Hanno Zwicker (59) und Eva Stevanello (44) sind die Profis, die größtenteils im Blindflug um die Retouren kämpfen.

Für die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau Panagiota Petridou ist die Show ein ideales Spielfeld. "Verhandeln und Feilschen liegt mir im Blut. Daher freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe als Moderatorin von 'Die Retourenjäger'" sagt sie in einer Pressemitteilung.

Die ersten vier Folgen von "Die Retourenjäger" laufen ab dem 16. Februar 2022 jeweils Mittwoch um 20.15 bei RTLzwei.