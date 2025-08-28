"My Life with the Walter Boys": Alle Fakten zur zweiten Staffel

Ab diesem Donnerstag können sich die Fans auf neue Folgen von "My Life with the Walter Boys" freuen. Worum geht es in der zweiten Staffel der Netflix-Serie und wer spielt mit?

Die "The Summer I Turned Pretty"-Fans, die derzeit Woche für Woche auf eine neue Folge der Amazon-Serie hinfiebern, können sich die Wartezeit mit einer Netflix-Serie vertreiben: Die zweite Staffel der Coming-of-Age-Serie "Ich und die Walter Boys" (im Original: "My Life with the Walter Boys") ist seit diesem Donnerstag verfügbar.

Die Story

Die erste Staffel der Serie rund um ein Liebesdreieck feierte im Dezember 2023 auf Netflix Premiere. Sie ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Ali Novak (34) aus dem Jahr 2014, die zweite Staffel basiert auf keinem Buch und ist eine eigenständige Geschichte. Im Mittelpunkt der Serie steht die 15-jährige Jackie Howard (Nikki Rodriguez, 22), die ihre Familie durch einen Autounfall verliert und von Manhattan ins ländliche Silver Falls in Colorado zieht.

Dort findet sie ein neues Zuhause bei Katherine (Sarah Rafferty, 52), der Freundin ihrer Mutter. Mit ihrem Mann George (Marc Blucas) zieht sie zehn Kinder groß, womit Jackie in ein quirliges Umfeld gerät. Und dann findet sie auch noch Gefallen an zwei Familienmitgliedern. Die beiden Walter-Brüder Alex (Ashby Gentry, 26) und der mysteriöse Cole (Noah LaLonde, 27) faszinieren sie beide auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Mitten in ihrem Gefühlschaos verlässt Jackie am Ende der ersten Staffel Silver Falls überstürzt und fliegt zurück nach New York. Wie zu Staffel zwei zeigt, kehrt Jackie zurück und will sich mit dem sichtlich gekränkten Alex versöhnen, der ihr vor ihrer Abreise eine Liebeserklärung gemacht hatte. Doch auch Cole, der mit seinen Zukunftsplänen kämpft, scheint wieder Annäherungsversuche zu machen. Währenddessen muss Jackie in der Familie und in Silver Falls wieder ihren Platz finden.

Der Cast

Zum Cast der zweiten Staffel mit zehn Folgen gehören zahlreiche Rückkehrer aus Staffel eins, darunter "Suits"-Star Sarah Rafferty als Katherine, Nikki Rodriguez als Jackie, Marc Blucas als George, Noah LaLonde als Cole, Ashby Gentry als Alex, Connor Stanhope als Danny, Johnny Link als Will, Corey Fogelmanis als Nathan, Jaylan Evans als Skylar, Ellie O'Brien als Grace oder Zoë Soul als Hayley.

Der Trailer verrät jedoch auch einen Neuzugang: Natalie Sharp (29, "BH90210") verkörpert B. Hartford, eine erfolgreiche Rodeoreiterin, die sich offenbar Alex annähert, der sich auf ein Rodeo vorbereitet. Laut "Tudum" sind zudem Carson MacCormac (Zach), Janet Kidder (Joanne Wagner), Riele Downs (Maria) und Jake Manley (Wylder Holt) neu mit dabei.

Für Nachschub ist übrigens bereits gesorgt: Noch vor der Premiere zu Staffel zwei wurde "My Life with the Walter Boys" um eine dritte Staffel verlängert.