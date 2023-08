"Murmel Mania"-Aus bei RTL: Sat.1 sichert sich die Rechte

Sat.1 statt RTL: Der Münchner Sender hat sich überraschend die Rechte an "Murmel Mania" gesichert. Die Familienshow lief bisher mit Moderator Chris Tall bei RTL.

Für RTL hat es ausgemurmelt: Sat.1 hat sich die Produktionsrechte für mehrere neue Staffeln der Familienshow "Murmel Mania" gesichert, wie der Sender am Donnerstag bekannt gab. In der Sendung treten Prominente zum Murmelspiel-Cup an. Bisher hatte RTL die Entertainment-Show ausgestrahlt und seit 2021 drei Staffeln mit Moderator Chris Tall (32) auf die Bildschirme gebracht.

Viele Kugeln für Sat.1

"Die strategische Zusammenarbeit mit John de Mols Talpa macht Spaß. Nach 'The Floor' ist 'Murmel Mania' die zweite Show, die wir für 2024 gemeinsam angehen", freut sich Seven.One Entertainment Group-Entwicklungschef Hannes Hiller. "'Murmel Mania' ist beste Familien-Unterhaltung. Die Event-Show begeistert alte wie junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, dass Sat.1 im nächsten Jahr viele Kugeln ins Rollen bringt."

Umgesetzt wird "Murmel Mania" demnach von Cheerio Entertainment, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios, gemeinsam mit Talpa Entertainment Productions in den Niederlanden.

Ausstrahlung erst ab kommendem Jahr

Die Sendung soll erstmals im ersten Halbjahr 2024 in der Prime-Time zu sehen sein. Wer die Rolle des Gastgebers übernehmen wird, wurde noch nicht kommuniziert. Neben Comedian Tall saß in den RTL-Shows Frank Buschmann (58) als Kommentator am Mikrofon. "Murmel Mania" war zuletzt im Januar im RTL-Programm. Zu den Prominenten gehörten damals unter anderem Oliver Pocher (45), Sarah Engels (30) oder Elena Miras (31). Die Show wurde teilweise im Vorfeld der Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ausgestrahlt und sicherte sich für die insgesamt vier Folgen am Freitagabend im Schnitt 2,31 Millionen Zuschauer.

Damit geht das muntere Show-Wechseln unter den Privatsendern weiter. Zuletzt hatte sich RTL überraschend die Rechte an den Raab-Formaten "Schlag den Besten" und "Blamieren oder Kassieren" gesichert, die jahrelang erfolgreich beim Sat.1-Schwestersender ProSieben beheimatet waren.