"Monster": Datum für Rückkehr der Netflix-Serie steht fest

In Staffel drei der Netflix-Serie "Monster" geht es um den mörderischen Psychopathen Ed Gein. Jetzt steht auch das Startdatum der neuen Folgen fest.

Netflix hat das Datum für die Rückkehr einer der erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes bekannt gegeben. Am 3. Oktober startet die dritte Staffel der Anthologie-Serie "Monster". Nach Serienmörder Jeffrey Dahmer (1960-1994) und den Menendez-Brüdern geht es jetzt um den Killer Ed Gein (1906-1984), verkörpert von "Sons Of Anarchy"-Star Charlie Hunnam (45). Die neue Season trägt den Titel: "Monster: Die Geschichte von Ed Gein".

Ed Gein: Vorbild für "Psycho" und "Das Schweigen der Lämmer"

Der echte Gein war nicht nur ein Mörder, sondern auch in Grabräuber, der bizarre Gegenstände aus Körperteilen verstorbener Frauen anfertigte. Seine Geschichte fesselte die US-amerikanische Öffentlichkeit wie kaum eine zweite. Er diente als Vorbild für Kino-Psychopathen Norman Bates aus "Psycho", Leatherface aus "The Texas Chainsaw Massacre" (deutscher Titel: "Blutgericht in Texas") sowie Buffalo Bill aus "Das Schweigen der Lämmer".

"Serienmörder. Grabräuber. Psychopath. In den Feldern des ländlichen Wisconsin der 1950er Jahre lebte ein freundlicher, sanftmütiger Einsiedler namens Eddie Gein auf einer abgelegenen Farm - und verbarg ein Haus des Grauens, das so grausam war, dass es den amerikanischen Albtraum neu definieren sollte. Angetrieben von Isolation, Psychose und einer alles verzehrenden Besessenheit von seiner Mutter, schufen Geins perverse Verbrechen eine neue Art von Monster, das Hollywood jahrzehntelang heimsuchen sollte", heißt es in der von Netflix veröffentlichten offiziellen Handlungsbeschreibung von "Monster: Die Geschichte von Ed Gein".

Zahlreiche Stars im Serien-Cast

Zum Cast der dritten Staffel der Netflix-Serie gehören neben Gein-Darsteller Hunnam auch "Roseanne"- und "The Conners"-Star Laurie Metcalf (70), die seine Mutter Augusta Gein spielt, der aus der zweiten "The White Lotus"-Staffel bekannte Tom Hollander (58) sowie Suzanna Son ("Red Rocket", 29) und Vicky Krieps ("Der seidene Faden", 41).

Ryan Murphy (59) und Ian Brennan (47) fungieren bei "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" als Serienschöpfer und ausführende Produzenten. "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer", die erste Staffel der "Monster"-Serie, wurde im September 2022 zu einem gigantischen Erfolg auf Netflix. Mit über 115 Millionen Views, also geschauten Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie, liegt die Season der bisherigen Netflix-Geschichte.

Auch die zweite Staffel mit dem Titel "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" erwies sich als populär und führte dazu, dass sich eine breite Öffentlichkeit erneut mit dem Fall beschäftigte - einschließlich des Schicksals der Menendez-Brüder, die nach wie vor in Haft sind.