Model Papis Loveday würde ihm die Dschungelkrone aufsetzen

Model Papis Loveday musste das Dschungelcamp nach 16 strapaziösen Tagen verlassen. Als erstes gab es danach für ihn "Orangensaft und Erdnüsse - mit Salz". Was das Schlimmste war und wem er die Dschungelkrone gönnt, verrät er im Interview.

Model Papis Loveday (46) musste die Reality-TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (bei RTL und ) nach 16 Tagen verlassen. Über seine schönsten und schlimmsten Erlebnisse im australischen Dschungelcamp spricht er im Interview mit spot on news. Dabei verrät er auch, wem er die Dschungelkrone aufsetzen würde - dennoch tippt er auf eine andere Siegerin.

Willkommen zurück im echten Leben!

Papis Loveday: Ich würde es nicht das echte Leben nennen, sondern: Freiheit! (lacht)

Was war denn trotz aller Strapazen das Schönste, was Sie in Erinnerung behalten werden?

Loveday: Das Schönste war, neue Menschen kennenzulernen, die Gespräche mit ihnen, ihre Lebensgeschichten mit meiner zu vergleichen. Was ich auch mitnehmen werde, ist das gute Gefühl, das mir diese Menschen gegeben haben: Meine Wertvorstellungen sind richtig und ich soll so bleiben wie ich bin. Das hat mich sehr stolz gemacht.

Was war das Schlimmste?

Loveday: Ab einem gewissen Punkt stößt man körperlich an seine Grenzen. Man ist müde. Ab dem zehnten Tag kämpft man jeden Tag. Das war das Schlimmste. Gleichzeitig ist aber auch der Höhepunkt dieses Experiments erreicht, wenn man merkt: Wow, jetzt muss ich über meine Grenzen gehen. Ich habe mit mir selbst gekämpft, mich überwunden und 16 Tage geschafft. Das nehme ich für mich mit.

Sie haben im Dschungelcamp wenig zu essen bekommen. Wie viel haben Sie abgenommen?

Loveday: Ja, das war wenig. Und ich kenne mich aus mit wenig essen, weil ich für meinen Model-Job Diät halte. Ich habe mich gewogen, als ich in das Dschungelcamp gegangen bin: 73 Kilo. Als ich rauskam hatte ich 68 Kilo. Ich habe fünf Kilo verloren und fünf Kilo bei mir kann man vielleicht vergleichen mit zehn Kilo bei einem anderen Menschen. Ich bin mir aber sicher, dass ich diese fünf Kilo mit gutem Essen, Schlafen und Training zurück in Deutschland schnell wieder draufhaben werde.

Was war das Erste, das Sie im Versace Hotel gegessen haben?

Loveday: Als aller erstes habe ich tatsächlich geduscht und dann einfach diese Minibar mit Getränken und Snacks in meinem Hotelzimmer geplündert. Es gab Orangensaft und Erdnüsse - mit Salz! Diese Packung habe ich in Windeseile verschlungen - das Salz was so gut. Wie oft meckert man in einem Restaurant, dass etwas versalzen ist. Aber wenn man dann mal 16 Tage ohne leben muss, sind schon wenige Körner einfach nur himmlisch.

Wem gönnen Sie die Krone und wer wird sie bekommen?

Loveday: Ich gönne Gigi die Dschungelkrone, weil er zum ersten Mal im Fernsehen sein Herz geöffnet und über seine Familie gesprochen hat. Emotionen zu zeigen, ist keine Schwäche. Und die Dschungelkrone könnte ihm die Bestätigung geben, dass es in Ordnung ist, Gefühle zu zeigen, was ihm ja sehr schwerfällt. Am Ende des Tages glaube ich aber, dass Djamila die neue Dschungelkönigin werden wird.