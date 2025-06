Mit Jeannine Michaelsen: Cast von "7 vs. Wild" Staffel fünf steht fest

Ohne Formaterfinder Fritz Meinecke, dafür mit ProSieben-Moderatorin Jeannine Michaelsen: Amazon gibt die Teilnehmer der fünften Staffel von "7 vs. Wild" bekannt. Dass nur zwei Survival-Abenteurer dabei sind, sorgt bei Fans für Ärger.

"7 vs. Wild": Die Teilnehmer um Jeannine Michaelsen melden sich am Flughafen ab.

Sieben Kandidaten melden sich am Flughafen ab, um sich in den Kampf gegen die Wildnis zu begeben. Amazon Prime Video hat die Teilnehmer der fünften Staffel von "7 vs. Wild" verkündet. Die Produktion der neuen Folgen im Amazonas-Regenwald haben also begonnen.

Der bekannteste Name unter den Sieben ist der von Jeannine Michaelsen (43). Die Moderatorin wagt sich erstmals in eine Survival-Show. Einen Namen machte sie sich vor allem als Spielleiterin in diversen Sendungen mit Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) bei ProSieben.

Formaterfinder Fritz Meinecke erstmals nicht dabei

Die wichtigste Personalie von Staffel fünf stand bereits fest. Fritz Meinecke (36), der "7 vs. Wild" 2021 als Youtube-Format aus der Taufe hob, ist nicht dabei. Dies hatte der Survival-Experte schon vorher in den sozialen Medien bekannt gegeben. Bei Staffel vier stand er schon nicht mehr vor der Kamera, war aber hinter den Kulissen präsent. Einen Grund für seinen Abschied nannte er nicht, die Trennung soll aber im Guten über die Bühne gegangen sein.

Auch Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs, die "7 vs. Wild" gemeinsam mit Meinecke mitbegründet und weiterentwickelt haben, sind dieses Jahr erstmals nicht dabei.

Joe Vogel sorgt für Kontroversen

Mit Joe Vogel und David Leichtle treten in Staffel fünf nur zwei ausgewiesene Survival-Experten an. Dies sorgte bei Instagram für Unmut von Fans und ehemaligen Teilnehmern. "Außer Joe hat niemand ein tiefgründiges Verständnis vom Dschungel", schrieb etwa Joris Rudy, der in Staffel zwei mitmachte.

Die Personalie Joe Vogel könnte aber auch für Ärger sorgen. Sein Streit mit Stefan Hinkelmann hatte schließlich die vierte Staffel überschattet. Hinkelmann hatte die Dreharbeiten vorzeitig verlassen.

Neben Jeannine Michaelsen, Joe Vogel und David Leichtle treten in Season fünf von "7 vs. Wild" noch die Influencer Imke Salander, Fibi Evelyn Pfeifer, Lucas Michels und Kristian Grippo an.