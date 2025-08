"Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi": Katharina Thalbach kehrt zurück

Katharina Thalbach kehrt als ermittelnde Ex-Kanzlerin Angela Merkel zurück - diesmal auf hoher See. RTL zeigt den Kreuzfahrt-Krimi im September.

Katharina Thalbach (71) ermittelt erneut als ehemalige Bundeskanzlerin. Wie RTL am Mittwoch bekannt gab, ist sie am Dienstag, 2. September 2025, um 20:15 Uhr wieder als detektivische Angela Merkel zu sehen. In "Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi" verschlägt es sie diesmal auf hoher See.

"Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi": Worum geht es?

Im dritten Teil der beliebten Krimi-Komödienreihe begeben sich Angela, ihr Ehemann Achim (Thorsten Merten, 61) und Bodyguard Mike (Tim Kalkhof, 37) auf eine luxuriöse Kreuzfahrt auf dem Atlantik. Doch die Erholung währt nur kurz. Schon am ersten Abend geschieht ein tragischer Vorfall: Der Schriftsteller Florian Watzek (Stephan Luca, 51), angelehnt an Bestsellerautor Sebastian Fitzek (53), kommt überraschend ums Leben. Ein klarer Fall für die Hobbydetektivin Angela Merkel.

Gedreht wurde der 90-minütige Film von Anfang Januar bis Anfang Februar an Bord des TUI-Cruises-Kreuzfahrtschiffs Mein Schiff 5, das währenddessen die Kanarischen Inseln und Madeira ansteuerte. Die Regie übernahm erneut Torsten Wacker (62).

Filmreihe basiert auf "Miss Merkel"-Bücher

"Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi" ist der dritte Teil der erfolgreichen Filmreihe und folgt auf "Miss Merkel - Mord in der Uckermark" sowie "Miss Merkel - Mord auf dem Friedhof". Der erste Film erschien 2023, der zweite ein Jahr später. Grundlage aller Filme sind die Bücher von David Safier (58).

Die Reihe erzählt vom fiktiven Leben der Ex-Kanzlerin Angela Merkel (71), die in der Uckermark mit ihrem Mann und ihrem Bodyguard zur Hobbydetektivin wird. Katharina Thalbach verkörperte die Hauptfigur bereits in den ersten beiden Teilen. Diese sind auf RTL+ abrufbar.