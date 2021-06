Milo Ventimiglia: Gastrolle in "The Marvelous Mrs. Maisel"

Wiedersehen von alten Freunden am Set von "The Marvelous Mrs. Maisel": Für die vierte Staffel holt Serienmacherin Amy Sherman-Palladino ihren alten Star aus "Gilmore Girls" in die Serie.

10. Juni 2021 - 20:46 Uhr | (mia/spot)

Milo Ventimiglia besucht "The Marvelous Mrs. Maisel" © carrie-nelson/ImageCollect

Milo Ventimiglia (43) wird eine Gastrolle in der vierten Staffel der Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" übernehmen, Welchen Part genau er spielen wird, ist bisher noch streng geheim. Aufgrund der Pandemie wurde die Produktion etwas ausgebremst, mittlerweile befinden sich die Dreharbeiten für die vierte Staffel der prämierten Serie aber in vollem Gange. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Damit treffen sich auch zwei alte Weggefährten wieder: Ventimiglia, der seinen Durchbruch als Jess bei den "Gilmore Girls" hatte, und Drehbuchautorin Amy Sherman-Palladino (55), die sowohl "Gilmore Girls" als auch "Marvelous Mrs. Maisel" kreiert hat. Die Serie über eine Hausfrau, die sich in den 50ern als Stand-up-Comedian einen Namen macht, hatte 2018 unter anderem einen Golden Globe und acht Emmy Awards gewinnen können.