Michelle Hunziker und Jörg Pilawa jagen 20 "Guinness World Records"

Ende August wird es spektakulär: Michelle Hunziker und Jörg Pilawa moderieren eine besondere Live-Show, in der über 20 "Guinness World Records" aufgestellt werden sollen. Das Event läuft 24 Stunden lang.

Ein Fernsehereignis der besonderen Art: Michelle Hunziker (48) und Jörg Pilawa (59) übernehmen Ende August das Kommando für eine außergewöhnliche Mission. Bei "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" sollen mehr als 20 skurrile, actiongeladene und erstaunliche Rekorde live vor laufenden Kameras aufgestellt oder gebrochen werden.

24 Stunden Live-Rekordmarathon

Das ambitionierte Format läuft an zwei aufeinanderfolgenden Abenden: Am Freitag, 29. August, und am Samstag, 30. August, jeweils um 20:15 Uhr in Sat.1. Das Besondere dabei: Die Zuschauer können im Livestream auf Joyn 24 Stunden lang mitfiebern und live mitverfolgen, wie Geschichte geschrieben wird.

"Ich sage nur: Live, live, live! Wir stellen in unserer Show live Weltrekorde auf - und genau das ist für so ein Format entscheidend", erklärt Jörg Pilawa begeistert das Konzept. Seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker ergänzt: "Wir begleiten Menschen, die live im TV versuchen, sich einen Lebenstraum zu erfüllen und über sich hinauszuwachsen. Wir alle wissen nicht, wie es ausgeht. Das macht 'Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde' für mich besonders emotional und spannend."

Die Bandbreite der geplanten Rekordversuche verspricht pure Unterhaltung: Von skurrilen Challenges wie "Bäume lecken" über kraftvolle Duelle beim "Armwrestling" bis hin zu spektakulären Action-Einlagen beim "Männer werfen" ist alles dabei. Wer erfolgreich ist und die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde erhält, entscheidet sich live vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Herzensangelegenheit für die Teilnehmer

Eine besondere Komponente der Show ist der "Rekord der Herzen", bei dem die Zuschauer selbst abstimmen können, welcher Rekordversuch den emotionalsten Wert hat und damit einen Eintrag ins legendäre Guinness-Buch der Rekorde verdient. Produziert wird das außergewöhnliche Event von Constantin Entertainment.