Michaela Weingartner stößt zum Cast von "Sturm der Liebe"

Michaela Weingartner gehört ab Februar zum Cast der ARD-Daily "Sturm der Liebe". Die Schauspielerin spielt die gestresste Unternehmensberaterin Merle, die am "Fürstenhof" zur Ruhe kommen will.

Ein neues Gesicht mischt "Sturm der Liebe" auf: Schauspielerin Michaela Weingartner (31) wird ab Februar zum Cast der Erfolgstelenovela gehören. Das teilte die ARD nun in einer Pressemitteilung mit. Die 31-Jährige soll demnach die überarbeitete Unternehmensberaterin Merle Finow spielen, die am Gestüt des "Fürstenhofs" versucht, ihren Alltagsstress loszuwerden.

Michaela Weingartner hat sich "vom ersten Moment an sehr wohl gefühlt"

"Es ist toll hier zu sein. Vom ersten Moment an habe ich mich im Team sehr wohl gefühlt. Die Freude war doppelt groß, da meine Oma Fan der ersten Stunde von 'Sturm der Liebe' ist", wird Weingartner in der Meldung des Senders zitiert. Ihren ersten Auftritt hat sie in Episode 3.776, die voraussichtlich am 23. Februar ausgestrahlt wird.

Michaela Weingartner ist aus verschiedenen Theaterproduktionen wie "Wasserstoffbrennen" und "Sarajewo - die Toten tanzen noch" bekannt. Dem TV-Publikum konnte sie ihr Schauspieltalent mit Rollen in "Hubert ohne Staller" und "Kalter Tod" beweisen.

"Sturm der Liebe" läuft immer wochentags um 15:10 Uhr im Ersten.