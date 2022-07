Metallica: "Stranger Things"-TikTok knackt sieben Millionen Aufrufe

Metallica haben Eddie Munson aus "Stranger Things" ein TikTok gewidmet. Der kurze Clip geht auf der Plattform nun viral - die Rocker erreichten damit bereits über sieben Millionen Aufrufe.

Dank "Stranger Things" befindet sich Metallicas Song "Master of Puppets" wieder in den US- und UK-Charts. In einer Szene der Serie greift Eddie Munson, gespielt von Joseph Quinn (28), zur Gitarre und rockt zu dem Metal-Hit. Am Samstag (9. Juli) auf den Erfolg. Metallica nahmen ein sogenanntes "Duett" mit Eddie auf und spielten - gekleidet in "Stranger Things"-Merchandise - zu ihrem eigenen Song. "Das ist für dich, Eddie", heißt es in der Beschreibung.

Die Fans scheinen das TikTok zu lieben. Mittlerweile zählt der Clip über sieben Millionen Aufrufe und mehr als 1,7 Millionen Likes.

"Stranger Things" macht 80er-Jahre-Songs zu Hits

"Master of Puppets" ist jedoch nicht der einzige Song, der sich dank der Netflix-Serie erneut zum Hit entwickelt. Im ersten Teil der vierten Staffel, der bereits im Juni veröffentlicht wurde, spielt Kate Bushs (63) Song "Running Up That Hill" eine besondere Rolle. Das Lied entwickelte sich schnell zum TikTok-Trend und stürmte daraufhin weltweit die Charts - in Großbritannien schaffte es der Song, 37 Jahre nach seinem ursprünglichen Release, sogar auf Platz eins der Single-Charts.