"Mein Körper war müde": Deshalb verließ Ncuti Gatwa "Doctor Who"

Zwei Staffeln lang hat Ncuti Gatwa den Doktor verkörpert. Ende Mai war er in seiner letzten Folge von "Doctor Who" zu sehen. Nun erklärte der Schauspieler, weshalb er die BBC-Serie hinter sich ließ.

Ncuti Gatwa war der 15. Doktor in der BBC-Kultserie "Doctor Who".

Der "Doctor Who"-Star Ncuti Gatwa (32) hat verraten, weshalb er sich nach zwei Staffeln als Doktor verabschiedet hat. "Ich werde alt, und mein Körper war müde... und jetzt habe ich gerade mit Ballett angefangen, also treffe ich wirklich gute Entscheidungen", erklärte er in der BBC-Sendung "Sunday with Laura Kuenssberg".

Es sei "der tollste Job der Welt" - und gerade deswegen sei er auch kräftezehrend. "Er fordert einem körperlich, emotional und mental viel ab, und deshalb war es an der Zeit", so Gatwa. Ein Comeback zur BBC-Serie schloss er aber nicht aus. "Sag niemals nie", antwortete er auf eine entsprechende Frage.

"Doctor Who" wird ihn immer begleiten

Zu seinem Serien-Aus sagte Gatwa in einem : "Diese Reise werde ich nie vergessen, und diese Rolle wird für immer ein Teil von mir bleiben." Er bedankte sich besonders bei den Fans dafür, "dass sie mich aufgenommen und diese Erfahrung so bewegend gemacht haben". Er habe "jede Minute davon geliebt", doch nun sei es Zeit für den nächsten Doktor.

Vorsicht, Spoiler: Sein überraschender Ausstieg wurde Ende Mai mit der Ausstrahlung der aktuellsten Staffel bekannt. In der finalen Episode wurde seine Serienfigur anscheinend durch die ehemalige "Doctor Who"-Darstellerin Billie Piper (42) ersetzt. Piper war zwischen 2005 und 2006 regulär in der Rolle der Rose Tyler, einer Begleiterin des Doktors, zu sehen. Warum sie zurückgekehrt ist, wurde bisher aber nicht offiziell verraten.

Von "Sex Education" zu "Doctor Who"

Ncuti Gatwa war der 15. Doktor in der Kultserie "Doctor Who". Sein Debüt gab er in den Specials zum 60-jährigen Jubiläum der Serie, bevor er in zwei Staffeln rund eineinhalb Jahre lang die Titelrolle übernahm. Bekannt wurde Gatwa zuvor durch die Netflix-Erfolgsserie "Sex Education". Über alle vier Staffeln hinweg spielte er darin Eric Effiong, den besten Freund des Protagonisten Otis Milburn.