Max Mutzke bekommt seine eigene Sendung im Ersten

2004 machte Stefan Raab den bis dato unbekannten Funk-Musiker Max Mutzke bekannt. Jetzt bekommt der Sänger seine erste eigene Sendung, "Lebenslieder". Mutzke wird als Moderator zunächst durch vier Folgen führen.

Max Mutzke (39, ) bekommt seine erste eigene Sendung: Wie das Erste in einer Pressemitteilung informiert, moderiert der Sänger ein neues Kulturformat, das zunächst vier Ausgaben umfasst. In "Lebenslieder", das am 26. Januar im Ersten startet, geht es 45 Minuten lang um Songs, die einen Menschen geprägt haben.

Mutzke war 2004 als Sieger von Stefan Raabs (54) "SSDSGPS" bekannt geworden. Mit dem Song nahm er schließlich für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2004 teil, wo er den achten Platz erreichte. Sein 2005 erschienenes Debütalbum hielt sich sechs Wochen in den Top Ten der deutschen Albumcharts. 2019 ging Mutzke als "Astronaut" als Gewinner der Sendung "The Masked Singer" hervor. Zuletzt war er wieder in einer Raab-Show zu sehen: Im Mai nahm er am "Free European Song Contest" teil und belegte den dritten Platz.