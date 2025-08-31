"Maus-Show" vs. "Guinness"-Show: Wer gewann das Samstagabend-Duell?

Während die "Maus-Show" nach ihrem Juli-Tief spürbar aufatmete, konnte Sat.1 bei den jungen Zuschauenden punkten. Doch am Ende zeigte sich einmal mehr, in der Gesamtwertung kam am ZDF-Krimi keiner vorbei.

Am Samstagabend lieferten sich gleich mehrere große Shows einen Quotenwettstreit. Während "Die große Maus-Show" im Ersten von einem klaren Aufwärtstrend profitierte, konnte Sat.1 mit der "Guinness World Records"-Show insbesondere beim jungen Publikum zulegen. Den Gesamtsieg sicherte sich allerdings mit deutlichem Abstand das ZDF mit dem neuesten "Erzgebirgskrimi".

"Die große Maus-Show" mit Florian Silbereisen im Aufwind

Weil Moderatorin Esther Sedlaczek (39) momentan in Babypause ist, übernahm ausnahmsweise Florian Silbereisen (44) die Rolle des Gastgebers. Der Wechsel kam offenbar beim Publikum an: 2,65 Millionen Menschen schalteten ein, rund 350.000 mehr als noch bei der Juli-Ausgabe, als das Format einen Tiefstwert verzeichnete. Auch der Marktanteil zeigte sich erfreulich, : Mit 14,8 Prozent beim Gesamtpublikum erreichte die Sendung den besten Wert seit 2021.

Allerdings war das Publikum deutlich älter als gewohnt. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 9,1 Prozent - erstmals seit 2019 wieder ein einstelliger Wert. Damit blieb man zwar über dem ARD-Senderschnitt, musste sich im direkten Vergleich mit der Sat.1-Show aber geschlagen geben.

Sat.1: Mehr junge Zuschauer für die "Guinness World Records"-Show

Die zweite Ausgabe von "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" mit dem Moderationsduo Michelle Hunziker (48) und Jörg Pilawa (59) konnte bei den Jüngeren Boden gutmachen: Mit 9,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verbesserte sich die Sendung um 1,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vortag.

In der Reichweite änderte sich allerdings wenig - die Gesamtzuschauerzahl sank sogar leicht auf 830.000. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag Sat.1 mit 7,5 Prozent Marktanteil hinter der "Maus-Show", die hier 10,9 Prozent erzielen konnte.

Deutlicher Sieger: Der "Erzgebirgskrimi" im ZDF

Unabhängig von den Show-Duellen dominierte erneut das ZDF. Der aktuelle "Erzgebirgskrimi: Über die Grenze" lockte 5,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an und erreichte damit 27,8 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum - mit weitem Abstand Tageshöchstwert. Zwar blieben die Zahlen unter den bisherigen Spitzenwerten der Reihe, doch selbst so war der Krimi deutlich erfolgreicher als jede Showkonkurrenz.

Lara Mandoki (35), eine der Hauptdarstellerinnen der Krimireihe, die seit 2019 zum festen Ensemble gehört, befindet sich derzeit allerdings auf Abschiedstour aus der Reihe. "Ich habe insgesamt 15 'Erzgebirgskrimis' gedreht. 'Erzgebirgskrimi: Über die Grenze' ist der 13. Es folgen also noch zwei Filme mit mir", sagte sie im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Ihre Entscheidung, nach vielen Jahren auszusteigen, habe sie bewusst gefällt: "Die Reihe wurde zuletzt von zwei auf drei Filme im Jahr erweitert, und das hätte für mich bedeutet, kaum andere Projekte machen zu können."