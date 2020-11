Matthias Schweighöfer dreht mit Freundin Ruby O. Fee für Netflix

Ob Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee Privates und Berufliches trennen können? Das Paar steht für einen neuen Netflix-Film zusammen vor der Kamera.

Netflix Matthias Schweighöfer (M.) steht im neuen "Army of the Dead"-Prequel unter anderem mit Freundin Ruby O. Fee (r.) vor der Kamera.

Matthias Schweighöfer (39, ) arbeitet an einem neuen Filmprojekt, für das er sich besondere Unterstützung geholt hat. Wie im Rahmen der ersten "Content Road Show" von Netflix bekannt wurde, steht er für das Prequel zu Zack Snyders (54) "Army of the Dead" gemeinsam mit seiner Freundin Ruby O. Fee (24) vor der Kamera. Der Schauspieler übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert auch als Regisseur und Mitproduzent.

Schweighöfer und Ruby O. Fee absolvierten ihren ersten Paar-Auftritt im Februar vergangenen Jahres. Seither zeigen sie ihre Liebe immer wieder auch öffentlich. Einen ersten gemeinsamen Film gab es allerdings schon viel früher. 2014 waren sie beide in dem Spielfilm zu sehen. Das mehrsprachige Prequel rund um Schweighöfers "Army of the Dead"-Figur Ludwig Dieter soll voraussichtlich Ende 2021 bei dem Streamingdienst erscheinen. Auch internationale Stars wie Nathalie Emmanuel (31, ), Stuart Martin (34), Guz Khan (34), Jonathan Cohen (39) und Noémie Nakai (29) sind mit dabei.