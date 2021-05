Matthew Perry verkauft "Friends"-Merchandise mit Chandler-Sprüchen

Matthew Perry alias Chandler Bing hat sein eigenes Merchandise zur Kultserie "Friends" herausgebracht - passend zur anstehenden Reunion-Show.

Bald ist es so weit und die mit Spannung erwartete "Friends"-Reunion wird am 27. Mai auf dem US-Streamingdienst HBO Max ausgestrahlt. Wer sich für das Großevent noch rechtzeitig passend einkleiden will, hat dafür dank Chandler Bing alias Matthew Perry (51) die Gelegenheit - muss dafür aber schnell sein. Der Schauspieler hat eigenes "Friends"-Merchandise herausgebracht, für das sich nicht nur "normale" Fans der Serie brennend interessieren.

, die vor allem auf Chandlers Catchphrase "Could I/It Be More...?" ("Könnte ich/es noch mehr... sein?") des englischen Originals der Serie anspielen. Unter den zahlreichen begeisterten Fans im Kommentarbereich tummelt sich zum Beispiel auch ein gewisser David Beckham (46). Der modebewusste Ex-Fußballer hat sich umgehend verliebt und schreibt: "Ich brauche eins." Beckham gilt als riesiger Fan der Serie und soll auch im Special auftauchen. Für ihn wie für alle anderen gilt: Die Items gibt es nur in Perrys und auch nur für die beschränkte Zeit von drei Wochen.

T-Shirts bis Babystrampler

Im besagten Shop finden sich acht Kleidungsstücke. Darunter ein Hoodie für knapp 55 US-Dollar und dem Spruch "Could I Be More Me?" ("Könnte ich noch mehr ich selbst sein?"). Wahlweise gibt es auch ein T-Shirt (32 US-Dollar) oder Pullover (55 US-Dollar) mit einem Chandler in der Badewanne, der sich fragt: "Could I Have Had A Longer Day?" ("Hätte ich einen noch längeren Tag haben können?")

Auch die Definition des Wortes "Sarkasmus" findet sich auf den Shirts und Hoodies - bekanntlich ist Chandler der Chef-Zyniker der sechs Freunde. Für 20 US-Dollar gibt es dann noch einen Babystrampler mit dem Aufdruck: "I'll Talk To You About It Later" ("Ich rede später mit dir darüber"). Und im Hinblick auf die Corona-Pandemie heißt es auf einem weiteren Shirt brandaktuell: "Could I Be Any More Vaccinated?" ("Könnte ich noch geimpfter sein?")

In weniger als einer Woche wird das Special zum ersten Mal seit einer Ewigkeit alle sechs Hauptdarsteller von "Friends" - Perry, Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matthew Perry (51), David Schwimmer (54) und Matt LeBlanc (53) - wieder im TV zusammenführen. Zudem geben sich diverse namhafte Gaststars der Serie die Ehre, wie etwa Reese Witherspoon (45, Jill) und Tom Selleck (76, Richard). Moderiert wird die Show von James Corden (42).