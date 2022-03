"Masked Singer": Matthias Opdenhövel nach Corona-Erkrankung wieder fit

Rechtzeitig zur zweiten Folge der neuen "The Masked Singer"-Staffel meldet sich Moderator Matthias Opdenhövel fit. Den Auftakt hatte er noch wegen Corona verpasst.

Beim Auftakt der neuen "The Masked Singer"-Staffel am vergangenen Samstag (19. März) hat Moderator Matthias Opdenhövel (51) noch schweren Herzens absagen müssen. Für das an Corona erkrankte "Masked Singer"-Urgestein sprang spontan Ex-Kandidat Thore Schölermann (37) alias der Monstronaut ein. Die frohe Kunde: Für die zweite Folge am 26. März ist der genesene Opdenhövel rechtzeitig fit geworden, wie der Sender ProSieben nun mitgeteilt hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Er wird also die neun noch verbliebenen verhüllten Stars auf die Bühne bitten dürfen. Zum Auftakt hatte es das von einem jungen Fan entworfene Kostüm Brilli erwischt. Unter der Maske kam Fernsehmoderatorin Jeannine Michaelsen (40) zum Vorschein.

Einer vom Fach als Rategast

In der ersten Folge der sechsten Staffel des Formats sorgte noch Komiker Ralf Schmitz (47) für gute Laune. In der kommenden Episode ist derweil . Sänger Giovanni Zarrella (44) darf neben den Stamm-Juroren Ruth Moschner und Rea Garvey Platz nehmen. Ob er mit geschultem Gehör einen der mysteriösen Stars entlarven kann?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Noch ist das Teilnehmerfeld ausgesprochen bunt besetzt. Die neun Masken, die noch im Rennen sind, sind der Koala, der Ork, der Gorilla, die Möwe, der Seestern, die Discokugel, die Galax'sis, das Zebra und der Dornteufel.