Martin Harnik wird neuer Sky-Experte

Der ehemalige österreichische Nationalspieler Martin Harnik verstärkt als Neuzugang das Expertenteam von Sky Sport. In der kommenden Bundesliga-Saison analysiert er auch die Freitagabendspiele im neuen Format "Flutlicht-Freitag".

Martin Harnik (38) wechselt vom Fußballplatz ins Fernsehstudio: Der ehemalige österreichische Nationalspieler verstärkt ab der kommenden Bundesliga-Saison das Expertenteam von Sky Sport. Wie der Pay-TV-Sender am Dienstag mitteilte, wird der 38-Jährige im neuen "Flutlicht-Freitag" die Bundesliga-Partien zur Primetime analysieren.

Harnik reiht sich in eine lange Riege von Fußball-Experten ein, die für Sky Sport am Freitag aktiv sind. Neben dem Ex-Stuttgart-Star werden auch Thomas Hitzlsperger (43), Shkodran Mustafi (33), Erik Meijer (55) und Patrick Helmes (41) in der Bundesliga erstmals am Spielfeldrand im Einsatz sein. Die Experten werden sich beim neuen "Flutlicht-Freitag" abwechseln und dort nicht nur die Partie des Abends, sondern auch den bevorstehenden Spieltag sowie die News der vorangegangenen Woche besprechen.

Erster Spieltag startet am 22. August

Harnik kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Der gebürtige Hamburger, Sohn einer Österreicherin, der für das deutsche Nachbarland 68 Länderspiele bestritt und dabei 15 Tore erzielte, spielte unter anderem für den VfB Stuttgart, Werder Bremen und Hannover 96 in der Bundesliga. Besonders erfolgreich war er beim VfB Stuttgart, wo er zwischen 2010 und 2016 in 173 Spielen 53 Treffer erzielte.

Seinen ersten Einsatz als Sky-Experte könnte Harnik bereits beim Saisonauftakt am 22. August erleben, wenn Bayern München und RB Leipzig in der Allianz Arena die neue Bundesliga-Spielzeit eröffnen. Der "Flutlicht-Freitag" läuft künftig immer von 19:30 bis 23:15 Uhr live aus dem Stadion. Sky Sport überträgt in der neuen Rechteperiode alle Freitagabendspiele der Bundesliga live, bis auf drei Spiele pro Saison sogar exklusiv. Insgesamt zeigt der Sender 538 der 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live in voller Länge.