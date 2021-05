"Lupin": Zweite Staffel kommt schon im Juni

Die französische Serie "Lupin" geht in die zweite Runde: Netflix kündigte die nächste Staffel schon für nächsten Monat an. Auch einen ersten Trailer gibt es bereits.

Omar Sy glänzt als Meisterdieb in "Lupin".

Der Meisterdieb "Lupin" kommt zurück: Wie der Streaming-Dienst Netflix mitteilt, geht Assane Diops Rachefeldzug gegen Hubert Pelligrini am 11. Juni mit einer zweiten Staffel weiter. In einer Pressemitteilung heißt es: "Nun ist er dazu gezwungen, sich einen neuen Plan auszudenken, um Pellegrini zu besiegen. Auch wenn das bedeutet, sich selbst in Gefahr zu bringen."

"Lupin Part 2" besteht demnach aus fünf Episoden, die Besetzung bleibt mit Omar Sy (43), Hervé Pierre (66), Nicole Garcia (75) oder Clotilde Hesme (41) dieselbe wie schon in der ersten Staffel. Darin ist zu sehen, dass Pelligrini den Sohn von Assane Diop entführt hat. "Jetzt ist er zu weit gegangen", so der "meist gesuchte Mann Frankreichs".

