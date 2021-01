"Lupin" wird für Netflix zum Megahit

Mit "Bridgerton" und "Das Damengambit" feiert Netflix gerade große Erfolge. Übertroffen wird das nun aber noch von der französischen Serie "Lupin".

Die französische Netflix-Serie "Lupin" hat sich zum weltweiten Hit entwickelt. 70 Millionen Haushalte sollen die ersten fünf Episoden in den ersten vier Wochen nach Veröffentlichung gesehen haben. Das prognostiziert der Streamingdienst Medienberichten zufolge. Damit übertrifft die Serie, in der Omar Sy (43, ) als Meisterdieb Assane Diop glänzt, andere aktuelle Netflix-Hits wie "Bridgerton" (63 Millionen Zuschauer in den ersten 28 Tagen) und "Das Damengambit" (62 Millionen).

über das große Zuschauerinteresse: "70 Millionen, das ist verrückt!! Ich bin so stolz, dass 'Lupin' die erste französische Netflix Original-Serie ist, die international so erfolgreich ist! Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank an alle!"

"Lupin" ist am 8. Januar erschienen und landete kurze Zeit später als erste französische Serie auf der US-Top-10-Liste von Netflix. In Frankreich ist die Serie seit ihrem Start auf Platz eins. Auch in Deutschland, Brasilien, Vietnam, Argentinien, Italien, Spanien, Polen, den Niederlanden, den Philippinen, Schweden und vielen anderen Ländern soll sie auf dem ersten Rang stehen. Die Fans warten unterdessen schon auf neue "Lupin"-Folgen. Der erste Teil der ersten Staffel endete mit einem massiven Cliffhanger in Folge fünf. Wie lange die Zuschauer sich gedulden müssen, bis der zweite Teil erscheint, ist noch nicht bekannt.

Darum geht's in "Lupin"

Assane Diop (Omar Sy) verliert als Teenager seinen Vater, nachdem diesem von einer reichen französischen Familie ein Verbrechen angehängt wird, das er nicht begangen hat. Inspiriert von der berühmten Romanfigur Arsène Lupin will er seinen Vater rächen und gerät so in ein Geflecht aus Lügen und Intrigen.

