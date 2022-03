"Love Island"-Stimme Beeck neuer "Guten Morgen Deutschland"-Moderator

Die "Love Island"-Stimme Simon Beeck wird neuer Moderator von "Guten Morgen Deutschland". Bis zur ersten Sendung dauert es nicht mehr lang.

Den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte er vor allem als Stimme des Dating-Formates "Love Island" bei RTLZwei bekannt sein. Künftig wird Simon Beeck (41) auch als Moderator durch "Guten Morgen Deutschland" bei RTL ( ) führen. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Einen Tag zuvor wurde der Abschied von Wolfram Kons (57), des langjährigen Moderators der Frühstücksfernsehsendung, verkündet. Er führte rund 31 Jahre durch das Format.

"Simon gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Radiomoderatoren Deutschlands und hat auch bereits vor der Kamera umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Wir freuen uns daher sehr, dass er mit seiner lockeren und zugleich souveränen Art in Zukunft unser Publikum durch den frühen Morgen begleiten wird", erklärt Martin Gradl, Chefredakteur Magazine RTL News.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Simon Beeck scherzt schon los

Und was sagt Simon Beeck dazu? "Neues Kapitel: Mein RTL! Ich freue mich auf alles, was kommt", . Er witzelt: "Hat jemand eine Empfehlung für einen guten Wecker?"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Etwas seriöser lässt er sich vom Sender zitieren: "Ich freue mich [...] sehr auf die RTL-Familie, das neue Team und auf alles, was noch kommt!" Als nächstes kommt erstmal seine Premiere als "Guten Morgen Deutschland"-Moderator - und die ist schon in einer Woche, am 9. März. Wie gut, dass er drei Tage nach auch schon wieder Entwarnung geben kann.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Simon Beeck auch neuer IBES-Moderator?

Mit Simon Beeck hat sich der Sender einen erfahrenen Moderator für das Frühstücksfernsehen an Bord geholt. Der gebürtige Görlitzer hat bereits mit 15 Jahren seine erste eigene Radiosendung moderiert. Nach Abitur und Volontariat moderierte er zehn Jahre lang bei Radio Bremen. Es folgten seither 14 Jahre bei 1LIVE (WDR). Dort wird er übrigens "nicht komplett" aufhören, wie er einem besorgten Fan auf seinem Social-Media-Kanal antwortet.

Seit 2012 steht Beeck auch immer wieder als Fernsehmoderator vor der Kamera, unter anderem für die Preisverleihung 1LIVE Krone, bei "Geld oder Liebe" oder der Sat.1-Sendung "Dinner Party - Der Talk". Seit vier Jahren ist er auch die kultige Stimme des Dating-Formates "Love Island". Seine Followerinnen und Follower wittern aber schon einen ganz anderen prestigeträchtigen Job für Beeck. "Und dann ab zum Dschungelcamp", ist unter seinem Post zu lesen. Oder: "Glückwunsch! Es wäre ja die Sensation, wenn du auch der neue Moderator für IBES wirst."