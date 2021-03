"Love Island"-Jubiläum: Pietro Lombardi singt für die Islander

Am Mittwochabend zeigt RTLzwei die 100. "Love Island"-Folge. Zum Jubiläum heizt Pietro Lombardi den Islandern ein.

Überraschung in der RTLzwei-Kuppelshow "Love Island" (22:15 Uhr): Edel-Fan Pietro Lombardi (28) feiert mit den Islandern die Ausstrahlung der 100. Folge und performt für sie in der Liebesvilla.

"Keiner von uns wusste, was auf uns zukommen würde"

Am 11. September 2017 flimmerte die erste Folge der Kuppelshow über die Bildschirme. Aktuell läuft bereits die fünfte Staffel im Fernsehen. Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) ist von Anfang an dabei und erinnert sich noch gut an ihren ersten Einsatz am Set. "Vor der aller ersten 'Love Island'-Folge war ich sehr aufgeregt. Es war alles neu und keiner von uns wusste, was auf uns zukommen würde."

Auch "Love Island"-Stimme Simon Beeck (40) blickt zum Jubiläum an die Anfänge zurück: "Ich war schockverliebt. Da war mal ein Reality-Format im Fernsehen, das sich selbst nicht so dramatisch ernst nimmt wie all die anderen Dating-Formate."

Lombardi ist ein großer Fan

Lombardi gehört zu den prominentesten Fans der Sendung. Er meldete sich regelmäßig in den Werbepausen der Show live aus seinem Wohnzimmer und kommentierte mit "Love Island"-Moderatorin Jana Ina die Geschehnisse in der Villa.

2019 hatte sich Lombardi sogar in eine der Kandidatinnen verguckt. Doch mehr als zwei Dates gab es zwischen ihm und Melissa Damilia (25) damals nicht. Das große Glück fand Damilia dann als "Bachelorette". Mit Gewinner Leander Sacher ist sie bis heute liiert.

Auch in der aktuellen fünften Staffel ließ Lombardi seine Fans nicht im Stich und gab bereits lautstark seine Einschätzungen zu den neuen Folgen zum Besten, die seit dem 8. März ausgestrahlt werden. Vergangenen Dienstag ließ er dann die Bombe platzen: Der Musiker verriet, zu den Dreharbeiten der Frühjahrsstaffel, die derzeit auf Teneriffa stattfinden, zu fliegen.