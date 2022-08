"Love is King": Wann startet die neue Datingshow mit Olivia Jones?

Joyn bringt mit "Love is King" eine Datingshow in royalem Gewand an den Start. Der Streaminganbieter hat nun den Starttermin für das neue Format mit Olivia Jones bekannt gegeben.

Die Streaming-Plattform Joyn hat bekannt gegeben, wann die historische Kuppelshow "Love is King" mit Olivia Jones (52) Premiere feiern wird: Am 8. September 2022 wird die erste Folge abrufbar sein, weitere Folgen können Nutzer immer donnerstags bei Joyn Plus+ finden. Später soll "Love is King" auch im linearen TV auf ProSieben zu sehen sein. In der Datingshow werden die Kandidatinnen und Kandidaten auf eine Zeitreise geschickt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Verwandlung in Prinzessinnen und Prinzen

Die Teilnehmenden müssen auf moderne Dating-Hilfen wie Tinder verzichten und stattdessen im glamourösen Ambiente eines bayerischen Schlosses die Liebe finden. In ihrem royalen Alltag warten laut Ankündigung "Ballabende, pompöse Gewänder, respektvolle Umgangsformen und Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe" auf die Liebessuchenden.

Olivia Jones werde "ganz normale Männer und Frauen mit meinem Hofstaat in Prinzessinnen und Prinzen verwandeln" und ihnen "ein totales Makeover" verpassen, erklärt die Moderatorin in einem Statement. Zudem warten Benimm-Coachings, Poesie-Workshops und Tanz-Trainings auf die Kandidatinnen und Kandidaten.

"Wir wollen jungen Menschen das Verlieben in einer geschützten Atmosphäre, abseits vom irren Alltag, einfacher machen, indem wir es noch mal auf die gute alte Art versuchen", sagt Jones. Als Queen of Love sehe sie ihre Aufgabe "in einer Mischung aus Amor und Anstandsdame". Verlassen Paare gemeinsam das Schloss, müssen sie ihre Liebe im normalen Leben auf die Probe stellen. Am Ende wird sich herausstellen, welches Traumpaar auf dem letzten Schloss-Ball tanzt.