"LOL: Last One Laughing" bekommt eine siebte Staffel

Die Comedyshow "LOL: Last One Laughing" wird mit einer siebten Staffel fortgesetzt. Prime Video bestätigte die Verlängerung für 2026. Michael Bully Herbig wird erneut als Gastgeber fungieren.

Es ist offiziell: "LOL: Last One Laughing" geht in die nächste Runde. Prime Video hat die Produktion einer siebten Staffel der Comedyshow bestätigt. 2026 wird Michael Bully Herbig (57) erneut zehn Entertainment-Stars in die berüchtigte Wohnung einladen, wo nur eine Regel zählt: Bloß nicht lachen!

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Präsentation kommender deutscher Prime-Video-Originals. Der Streamingdienst setzt auf sein bewährtes Erfolgsrezept: Über 40 Kameras werden sechs Stunden lang jede noch so kleine Regung der Kandidaten und Kandidatinnen festhalten, während Herbig im Kontrollraum alles überwacht. Wer zweimal lacht, fliegt raus - dem oder der Lach-Resistentesten winken wieder 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Staffel sechs ging gerade zu Ende

Seit dem Deutschlandstart 2021 ist "LOL: Last One Laughing" bei Prime Video sehr erfolgreich. Die Show wurde bereits mit dem Deutschen Comedypreis sowie dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den International Emmy nominiert.

Die sechste Staffel ging erst Anfang Mai zu Ende. Darin traten die Wiederholungstäter Hazel Brugger und Ralf Schmitz sowie die Debütanten Giovanni Zarrella, Florian David Fitz, Jürgen Vogel, Riccardo Simonetti, Till Reiners, Ariane Alter, Lutz van der Horst und Helene Bockhorst an. Den Sieg konnte sich am Ende Ralf Schmitz sichern.