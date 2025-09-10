Live und ab Dienstag: Stefan Raab kündigt neues Format an

Das neue Format von Stefan Raab rückt ihn auch namentlich noch mehr in den Fokus: Seine neue Sendung heißt "Die Stefan Raab Show". Die erste Ausgabe läuft bereits am Dienstag, 16. September und damit ausgerechnet in direkter Konkurrenz zu "TV Total". Auch für den "Sommerhaus"-Auftakt hat das Folgen.

Für Stefan Raab geht es bei RTL jetzt mit seiner "Die Stefan Raab Show" weiter.

Nach mehreren kryptischen Postings hat Stefan Raab (58) am späten Dienstagabend die Katze aus dem Sack gelassen: Auf seine Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million", die zuletzt im Juni lief, folgt "Die Stefan Raab Show". Das Live-Format soll am Dienstag, 16. September, um 20:15 Uhr bei RTL starten - weshalb die erste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" etwas nach hinten verschoben werden muss.

"Liebe Grüße ins Sonderhaus..."

"Huhu, liebe Grüße ins Sonderhaus... äh... ins Sommerhaus. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch", vor einem Flip-Chart mit der Aufschrift "RTL Programmplanung". "Die Gute: Meine neue Show läuft jetzt Dienstag um 20.15 Uhr. Die schlechte Nachricht: Im Anschluss läuft trotzdem das Sonderhaus - das Sommerhaus der Stars. Aber ich bereite euch gut darauf vor."

Ab 24. September dann doch mittwochs?

Stefan Raab macht damit eine erneute Kampfansage an seine frühere Show "TV Total", die ebenfalls dienstags zur Primetime bei ProSieben läuft. Nach soll das aber wohl eine einmalige Sache sein: Der Start am 16. September sei nur eine "PR-Strategie", die Auftaktshow lediglich 15 Minuten lang. Danach solle "Die Stefan Raab Show" ab dem 24. September mittwochs ab 20:15 Uhr laufen - wie zuvor "Du gewinnst hier nicht die Million".

Bereits im August hatte Raab in seiner Samstagabendshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli - Die Show des Manitu" ein neues Format mit ihm und Elton (54) angekündigt. Im Winter soll demnach bei RTL und vorab auf RTL+ die Quiz-Show "Die Unzerquizbaren" starten, in der "fünf wissensstarke Kandidaten im Studio" gegen das "unbezwingbare Entertainment-Duo" antreten, wie RTL mitteilte.

Comeback nach fast zehn Jahren TV-Auszeit

TV-Urgestein Stefan Raab hatte sich 2024 nach fast zehn Jahren mit einem der spektakulärsten Comebacks aller Zeiten zurückgemeldet. Der frühere "TV total"-Moderator trat in einer Live-Show zum dritten Boxkampf gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich (48) an. Direkt danach kündigte er "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" an - die Show war ab dem 18. September erstmals bei RTL+ verfügbar. Ab Februar 2025 lief sie auch im linearen Fernsehen. Zudem suchte Raab im ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" den deutschen Beitrag für Basel und trat mit Michael Bully Herbig (57) in "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" auf.