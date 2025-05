Lindsay Lohan über Netflix-Deal: "Kann nicht ewig solche Filme machen"

Mit drei Netflix-Liebeskomödien feierte Lindsay Lohan ein mehr als erfolgreiches Comeback. Doch nun hat die Schauspielerin neue Pläne, denn sie will "nicht ewig solche Filme machen".

Lindsay Lohan wird bald in der Fortsetzung von "Freaky Friday" in den Kinos zu sehen sein.

Lindsay Lohan (38) hat dank Netflix ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Drei romantische Komödien verhalfen der Schauspielerin wieder zu Erfolg: "Falling for Christmas" (2022), "Irish Wish" (2024) und "Our Little Secret" (2024). Alle drei Filme landeten direkt auf Platz eins der Netflix-Charts, wobei ihr neuester Film "Our Little Secret" mit 32,4 Millionen Aufrufen in der Startwoche ihren bisher größten Streaming-Erfolg markierte.

Doch trotz dieser Meilensteine denkt Lohan bereits über neue Wege nach. machte sie deutlich, dass sie sich nicht dauerhaft auf Netflix-Produktionen festlegen möchte. "Ich liebe es, solche Filme zu machen - Dinge, die Menschen glücklich machen und zusammenbringen", erklärt sie über ihre bisherigen Netflix-Hits. "Ich liebe es, Filme aus diesem Grund zu machen - damit Menschen dem Alltag entfliehen und etwas finden können, das sie in ihr eigenes Leben mitnehmen und erkennen, dass alles gut wird."

Neue Herausforderungen im Fokus

Dennoch ist die Schauspielerin bereit für andere Projekte. "Aber bei Netflix dachte ich: 'Okay, jetzt müssen wir über andere Sachen nachdenken.' Ich kann nicht ewig solche Filme machen", stellte Lohan gegenüber "Elle" klar.

Der nächste Schritt führt Lohan zurück in die Kinos. Mit "Freakier Friday", der Fortsetzung des 2003er Hits "Freaky Friday", kehrt sie an der Seite von Jamie Lee Curtis (66) auf die große Leinwand zurück. Der Disney-Film soll im August in den Kinos starten (deutscher Kinostart: 7. August). "Es ist unbeschwert", beschreibt Lohan die Arbeit an der Fortsetzung. "Ich habe das Gefühl, dass sich alles leicht angefühlt hat, als wir gedreht haben."

Rückkehr ins Kino und neue TV-Pläne

Die Schauspielerin zeigt sich begeistert von der Fortsetzung: "Es fühlte sich leicht und lustig an und gleichzeitig frisch. Es gibt nicht viel, was mich persönlich gerade ins Kino bringt. 'Freakier Friday' ist ein Feel-Good-Movie und das möchte ich den Menschen geben. Es macht Spaß. Als ich die zweite Fassung gesehen habe, wollte ich am Ende aufstehen und tanzen."

Obwohl Lohan ihre Netflix-Ära hinter sich lassen möchte, wendet sie sich nicht komplett vom Streaming ab. , wird sie in der Hulu-Serie "Count My Lies" mitspielen und als ausführende Produzentin fungieren. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman und würde - falls sie grünes Licht bekommt - Lohans erste Hauptrolle in einer TV-Serie markieren.