Lily Collins dreht Staffel fünf von "Emily in Paris" in Venedig

Au revoir Paris, ciao Venezia! Lily Collins dreht aktuell die fünfte Staffel von "Emily in Paris" in Venedig. Jetzt gibt es neue Fotos vom Set in der italienischen Lagunenstadt.

Von der Seine an den Canal Grande: Die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Emily in Paris" laufen auf Hochtouren - aktuell in der italienischen Stadt Venedig. Hauptdarstellerin Lily Collins (36) wurde jetzt gemeinsam mit Co-Star Ashley Park (34) bei Aufnahmen auf der Terrasse des Luxushotels St. Regis gesichtet.

Fotos zeigen Collins, die in der Serie Emily Cooper verkörpert, in einem rot-weißen Paisley-Set über einem weißen Pailletten-Bandeau-Top und Park in einem gelb gemusterten Off-Shoulder-Kleid. Die Schauspielerinnen spielten Dialoge an einem mit Blumen und Kaffeetassen dekorierten Tisch.

Emily in Italien statt "Emily in Paris"

Die fünfte Staffel der Netflix-Serie führt Emily in die italienische Hauptstadt Rom, nachdem sie am Ende der vierten Staffel vor einer wichtigen Entscheidung stand: Sie erhielt das Angebot, die Leitung des italienischen Büros der Agence Grateau zu übernehmen. Obwohl Emily in Paris und bei der Agentur ihre Liebe gefunden hatte, war sie von einem Neuanfang - und einem neuen Mann - in Rom verlockt.

Fans werden sich erinnern: Emilys Beziehung zu Gabriel (Lucas Bravo) scheiterte, nachdem sie versucht hatten, ihre Liebe nach dessen Trennung von Camille (Camille Razat) zu retten. Während eines Skiurlaubs in Megève lernte sie schließlich Marcello kennen. Ihre Wege kreuzten sich später erneut bei einem Polospiel in Paris - eine Nacht in der Stadt führte schließlich zu einem Besuch in Rom. Dort sollte Emily auch Marcellos Familienunternehmen für ihre Agentur gewinnen.

Fünfte Staffel soll Ende des Jahres kommen

Die fünfte Staffel soll gegen Ende dieses Jahres auf Netflix erscheinen. Allerdings müssen Fans auf eine Hauptfigur verzichten: Camille Razat, die seit der Premiere 2020 Emilys Freundin und zugleich Liebesrivalin spielte, verabschiedet sich von der Serie.

"Emily in Paris" feierte im Oktober 2020 Premiere auf Netflix. Die Streamingplattform beschreibt die neue Staffel vielversprechend: "Neue Leidenschaften. Neue Mode. Neue Emily?"