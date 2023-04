"Liebe macht blind"-Wiedersehen: Netflix scheitert an Livestream

Netflix will verstärkt in Livestreaming investieren. Doch bei der Übertragung der Wiedersehensshow von "Liebe macht blind" funktionierte nichts. Netflix musste sich entschuldigen.

Netflix ist bei dem Versuch einer Live-Übertragung gescheitert. Der Streamingdienst wollte am Sonntag die Reunion-Show seines erfolgreichen Datingformats "Liebe macht blind" live in den USA übertragen. Doch die Nutzer, die zum angekündigten Zeitpunkt den Stream aufriefen, sahen nichts. Erst nach einer Stunde stand die Sendung bereit - in aufgezeichneter Form. Manche User meldeten auch dann noch Verzögerungen.

Netflix entschuldigt sich bei den Nutzern

Netflix entschuldigte sich bei den Nutzern in den verschiedenen Zeitzonen der Vereinigten Staaten. "An alle, die lange aufgeblieben sind, früh aufgestanden sind, ihren Sonntagnachmittag geopfert haben: Es tut uns unglaublich leid, dass die 'Liebe macht blind'- Live-Reunion nicht so ausgefallen ist, wie wir es geplant hatten", heißt es in dem Text. "Wir sind gerade dabei, es zu filmen und werden es so schnell wie menschenmöglich auf Netflix zeigen. Nochmals: Danke und Entschuldigung."

Die enttäuschten User machten dennoch ihrem Ärger Luft. "Ihr solltet lieber wieder DVDs verschicken, das entsprach eurer Schnelligkeit besser". Netflix war 1997 als Versanddienst von DVDs an den Start gegangen.

Zweiter Live-Versuch nach Chris Rock

Nachdem sich der Konzern mit Streaming etabliert hat, will er nun vermehrt mit Live-Übertragungen dem TV Konkurrenz machen. Die Reunion-Show zur vierten Staffel von "Liebe macht blind" war bereits der zweite gescheiterte Versuch eines Livestreams. Den Anfang machte im März 2023 die Ausstrahlung von Chris Rocks (58) Stand-up-Show "Selective Outrage".

"Liebe macht blind": Aufzeichnung des Wiedersehens läuft auch bei uns

Mit "Liebe macht blind" wildert Netflix seit 2020 erfolgreich im Datingshow-Business. In dem vom Ehepaar Vanessa (42) und Nick Lachey (49) moderierten Format flirten Singles in abgetrennten Kabinen, ohne sich zu sehen. Stimmt die Chemie und baut sich eine besondere Verbindung auf, verloben sie sich und sehen ihre Auserwählten erst danach zum ersten Mal bei einem großen Aufeinandertreffen. Das verlobte Paar muss dann den Realitätscheck im Alltag meistern und die Hochzeit planen. Am Altar entscheidet sich, ob Liebe wirklich blind macht. Die erste Staffel feierte im Februar 2020 Premiere, die zweite zwei Jahre später und die dritte im Oktober 2022.

In Deutschland hatte Netflix die vierte Staffel von "Liebe macht blind" in den letzten Wochen sukzessive zur Verfügung gestellt. Das "Live-Wiedersehen" soll ebenfalls hierzulande abrufbar sein. Einen Reiter gibt es bei Netflix bereits, er ist aber noch nicht scharf gestellt.

Bei der Reunion treffen sich die Paare wieder, um zu erzählen, wie es ihnen nach der Aufzeichnung ergangen ist.