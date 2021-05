"Let's Dance"-Tour 2021: Weitere Stars und Profitänzer bestätigt

"Let's Dance" geht auch dieses Jahr wieder auf große Live-Tour. Nun wurden weitere Teilnehmer bestätigt. Ein Profitänzer feiert ein besonderes Comeback.

Im November 2021 tourt "Let's Dance" wieder durch große deutsche Arenen. Als Teilnehmer an der Live-Tour standen bisher Lili Paul-Roncalli (23), die 2020 mit Massimo Sinató (40) siegte, und Luca Hänni (26), der Drittplatzierte des vergangenen Jahres, fest. , die auftreten werden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Im Profibereich treten Christina Luft (31) und Massimo Sinató an. Letzterer darf sich über die Rückkehr in die "Let's Dance"-Welt freuen, nachdem er in der 14. Staffel eine Pause für seine Familie eingelegt hatte. Zur Promi-Riege stößt "AWZ"-Schauspieler Tijan Njie (29), der 2020 im Halbfinale ausgeschieden war. findet von 2. bis 28. November 2021 statt und macht unter anderem Halt in Hamburg, Leipzig, Dortmund, Frankfurt am Main, Berlin, München, Stuttgart und Köln.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert