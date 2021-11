"Let's Dance"-Star Christina Luft spielt bei "Alles was zählt" mit

Vom "Let's Dance"- zum Serienstar: Christina Luft wird im Dezember in drei Folgen von "Alles was zählt" zu sehen sein. Der Dreh war "richtig, richtig cool".

Christina Luft als Moderatorin in "Alles was zählt".

Ein Tanzstar am Serien-Himmel? Christina Luft (31) hat bestätigt, dass sie für "Alles was zählt" gedreht hat und im Dezember in drei Folgen zu sehen sein wird. "Endlich darf ich euch verraten, wofür ich fleißig Texte gepaukt habe", . Sie schwärmt: "Ich habe meine erste Nebenrolle bei 'Alles was zählt' spielen dürfen!"

Damit sei "ein kleines Träumchen" für Luft in Erfüllung gegangen. Sie sei "ganz schön aufgeregt gewesen". Die 31-Jährige spielt sich selbst als Moderatorin der Veranstaltung "Battle on Ice". Die Episoden werden laut Luft ab dem 15. Dezember um 19:05 Uhr bei RTL ( ) zu sehen sein.

Panne beim "Alles was zählt"-Dreh

"Es war richtig, richtig cool", verrät Luft zudem weiter in ihren Instagram Stories. Offenbar handelt es sich um keine ganz kleine Rolle, denn wie sie weiter erzählt, habe sie "relativ viel Text" lernen müssen. Beim Dreh kam es aber zu einer kleineren Panne. So habe sie "gleich in der ersten Szene" ihren Text vergessen. Die Anwesenden am Set hätten jedoch gemeint, dass sie "es sehr gut" gemacht habe. "Also dieser Ausrutscher war mir verziehen."