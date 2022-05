"Let's Dance"-Profi-Challenge: Renata Lusin holt sich erneut den Pokal

Am Freitagabend haben die Profitänzerinnen und Profitänzer bei "Let's Dance" ihr Können unter Beweis gestellt. Die Profi-Challenge gewinnen konnte erneut Renata Lusin.

Mit der Profi-Challenge hat die diesjährige Staffel von "Let's Dance" am Freitagabend bei RTL ( ) ihren Abschluss gefunden. Zehn Tanzpaare kämpften auf dem Parkett um den großen Profi-Pokal. Am Ende konnten Renata Lusin (34) und Christian Polanc (44) die Zuschauerinnen und Zuschauer am meisten überzeugen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die beiden vertanzten zu dem Motto "Mexican Drama" eine beeindruckende Kür aus Flamenco, Paso Doble, Contemporary, Rumba und Salsa. Nach ihrer Performance erhob sich nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury, bestehend aus Motsi Mabuse (41), Joachim Llambi (57) und Jorge González (54). "Mehr geht nicht. Ich bin sprachlos Leute", schwärmte Lusin nach ihrem Sieg

Ein ganz besonderer Preis

Die Profitänzerin hat damit zum zweiten Mal in Folge den großen Profi-Pokal eingeheimst. Sie oder Polanc dürfen sich nicht nur über den Sieg freuen. Einer von beiden hat in der kommenden Staffel die Ehre, sich den Promi-Tanzpartner selbst auszuwählen.