"Let's Dance": Michael "Mimi" Kraus war "noch nie so schlank"

Bei Ex-Handballer Michael "Mimi" Kraus purzeln die Pfunde. Sage und schreibe zehn Kilo hat er nach eineinhalb Monaten bei "Let's Dance" verloren.

Michael "Mimi" Kraus (39) überrascht derzeit von Woche zu Woche mit seinen tänzerischen Fähigkeiten bei "Let's Dance" ( ). Nach eineinhalb Monaten hat der ehemalige Handball-Profi nun sage und schreibe zehn Kilo abgenommen, Die Waage zeige nun nicht mehr 110, sondern glatte 100 Kilogramm an. Seine Frau Isabel "Bella" Kraus (33) habe ihn "noch nie so schlank gesehen", verriet die Influencerin dem Sender am gestrigen Freitag im Interview nach der Live-Show, bei der sie im Publikum saß.

Die 33-Jährige sei beeindruckt: "Vorher konntest du keinen Schneidersitz und jetzt..." Kraus überzeugte Jury und Zuschauende gestern mit einem gefühlvollen Contemporary, den er mit einer Profitanzpartnerin Mariia Maksina (25) vertanzte.

23 Punkte für "Mimi" Kraus

23 Punkte gab es für die Performance. "Starker Mann ganz weich", kommentierte Moderator Daniel Hartwich (44) nach ihrem Contemporary und auch Motsi Mabuse (41) fand die Darbietung "sehr gefühlvoll".

"Mimi" und "Bella" Kraus sind seit 2014 verheiratet und inzwischen Eltern von vier Kindern.