"Let's Dance": Diese 14 Profitänzer machen den Stars bald wieder Beine

Die beliebte RTL-Tanzshow "Let's Dance" startet am 17. Februar in ihre 16. Staffel. Nun stehen auch die 14 Profitänzer fest. Mit dabei sind eine Menge bekannter Gesichter und eine Debütantin, die ihr Glück kaum fassen kann.

Die 14 Profitänzer für die 16. Staffel "Let's Dance" stehen fest. Neben 13 bekannten Gesichtern ist auch eine Debütantin dabei, wie der Sender RTL am Dienstag mitteilt. Die 25-jährige Mariia Maksina aus Köln begleitet das erste Mal einen Star durch die beliebte Show.

"Juhu jetzt ist es raus! Und ich darf es offiziell verkünden: 'Ja, ich bin bei der 16. Staffel 'Let's Dance' mit dabei'", schreibt . "Ich freue mich so sehr auf die Show, auf meine Tanzkollegen und auf die bevorstehende Reise, die neue Staffel dieser großartigen Show 'Let's Dance' zu begleiten. Ich bin überglücklich, diese Möglichkeit bekommen zu haben und danke den Verantwortlichen dafür", so Maksina. "Ich bin so gespannt, wer mein Partner wird. Was denkt ihr, mit wem werde ich wohl tanzen", fragt sie ihre über 15.000 Follower.

Dabei ist Maksina nicht komplett neu auf dem "Let's Dance"-Parkett: in den Freestyle-Tänzen von Pascal Hens (42) und Ingolf Lück (64) mit. In wenigen Wochen steht sie dann aber mit ihrem eigenen Promi-Tanzpartner im Rampenlicht.

Diese 13 Profitänzer sind erneut dabei

Neben der euphorisierten Debütantin finden sich auch wieder einige Fanlieblinge unter den Profitänzern, die eigentlich längst selbst Stars sind. So können sich die Zuschauer etwa auf Massimo Sinató (42), Ekaterina Leonova (35) und Isabel Edvardsson (40) freuen. Aber auch Christina Luft (32), Kathrin Menzinger (34), Patricija Ionel (28), Renata Lusin (35), Alexandru Ionel (28), Andrzej Cibis (35), Christian Polanc (44), Vadim Garbuzov (35), Valentin Lusin (35) und Zsolt Sándor Cseke (35) sind zum wiederholten Male dabei.

Mit diesen Stars bekommen es die Profis zu tun

Unter den Promi-Damen, die ab kommenden Monat im TV das Tanzbein schwingen, sind "GZSZ"-Star Chryssanthi Kavazi (33), Koch-Influencerin und Model Sally Özcan (34), Julia Beautx (23), bekannt aus der TV-Reihe "Frühling" und YouTuberin, Ex-"GNTM"-Star und Model Alex Mariah Peter (25) sowie Sharon Battiste (31), Ex-Bachelorette und Schauspielerin.

Natalia Yegorova (48, ehemals Klitschko) und Anna Ermakova (22) wurden von RTL erst später enthüllt. Yegorova ist die Ex-Frau von Kiews Bürgermeister und Ex-Box-Star Vitali Klitschko (51), sie wird vom Sender als "Singer/Songwriter & Botschafterin" bezeichnet und engagiert sich für ihr kriegsgebeuteltes Herkunftsland. Anna Ermakova ist die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) und arbeitet als Model.

Die Promi-Herren, die bei "Let's Dance" mitmachen, sind YouTube- und Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla (36), Mentalist und Autor Timon Krause (28), Philipp Boy (35), Ex-Profi-Kunstturner, Creative Content Creator Younes Zarou (24), Sternekoch Ali Güngörmüş (46), Handball-Star Michael "Mimi" Kraus (39) und Comedian Abdelkarim (41).