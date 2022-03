"Let's Dance": Auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg hat Corona

Auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist positiv auf Corona getestet worden. Die dritte "Let's Dance"-Show am Freitag wird ohne sie stattfinden.

Die Corona-Welle bei "Let's Dance" flacht nicht ab: Nun hat es auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) erwischt. ist sie ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Sender die Corona-Infektion von Caroline Bosbach (32) öffentlich gemacht. Beide fallen für die Show am kommenden Freitag (11. März, ab 20:15 Uhr live bei RTL ) aus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dabei waren die vergangenen Wochen für Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ohnehin eine einzige Achterbahnfahrt. Zunächst schied sie in der ersten Entscheidungsshow aus, wurde dann aber für den an Corona erkrankten Hardy Krüger Jr. (53) zurückgeholt. Da jedoch ihr Tanzpartner Andrzej Cibis (34) positiv getestet wurde, bekam sie den Choreografen Jimmie Surles (44) als neuen Tanzpartner zugewiesen, mit dem sie in der zweiten Show übers Tanzparkett schwebte.

Drei verschiedene Tanzpartner

Am Montag war dann bekanntgegeben worden, dass zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg in Show drei mit Robert Beitsch (30) tanzen wird, da Cibis nach wie vor nicht einsatzbereit ist. Jetzt fällt die 49-Jährige für die nächste Show allerdings komplett aus.