"Let's Dance": Alle Infos zum großen Finale am 23. Mai

Großes Showdown auf dem Tanzparkett: Wer wird am 23. Mai das "Let's Dance"-Finale gewinnen und Nachfolger von Vorjahressieger Gabriel Kelly werden? Fest steht bereits: Es wird wieder ein Mann.

Am Freitag, 23. Mai, steigt das Finale der 18. Staffel von "Let's Dance" (20:15 Uhr, RTL und ). Hier kommen alle Fakten zur großen Live-Show aus Köln.

Die Finalisten

So viel steht schon einmal fest: Es wird ein ganz besonderes Finale werden. Denn erstmals in der "Let's Dance"-Geschichte buhlen ausschließlich männliche Promis um den Sieg. Den Einzug sicherten sich Model und Golfprofi Diego Pooth (21) mit Ekaterina Leonova (38), Para-Schwimmer Taliso Engel (22) mit Patricija Ionel (30) und Ex-Kunstturner Fabian Hambüchen (37) mit Anastasia Maruster (27).

Die Tänze

Die Finalisten werden jeweils drei Tänze präsentieren: einen von der Jury vorgegebenen Tanz, ihren Lieblingstanz aus der Staffel und einen Freestyle, der verschiedene Tanzstile kombiniert. Einen Tag vor dem Finale die Details dazu.

Para-Schwimmer Taliso Engel präsentiert demnach am Freitagabend mit Patricija Ionel als Jurytanz einen Tango zu "Palladio: 1. Satz Allegretto" von Karl Jenkins, als Lieblingstanz einen Contemporary zu "Arcade" von Duncan Laurence und Freestyle zum Thema Titanic. Der ehemalige Profisportler Fabian Hambüchen zeigt mit Anastasia Maruster als Jurytanz einen Paso Doble zu "Enjoy the Silence" von Depeche Mode, als Lieblingstanz einen Tango zu "La Bordona" von Emilio Balcarce und Freestyle zum Thema Popeye. Diego Pooth, Sohn von TV-Ikone Verona Pooth (57), wird mit Ekaterina Leonova als Jurytanz einen Cha-Cha-Cha zu "Bang Bang" von David Sanborn, als Lieblingstanz einen Langsamen Walzer zu "Make it rain" von Ed Sheeran und einen Freestyle zum Thema Dschungelbuch auf das Parkett bringen.

Der Gewinn

Die drei Finalisten kämpfen um den Titel "Dancing Star 2025". Im Vorjahr hatte Sänger Gabriel Kelly (23) an der Seite von Profitänzerin Malika Dzumaev (34) den Pokal gewonnen. Die Jury aus Jorge González (57), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (60) sowie das Publikum entscheiden, wer Titel und Pokal holt. Moderiert wird das Finale vom bewährten Duo Daniel Hartwich (46) und Victoria Swarovski (31).

Die Teilnehmer der 18. Staffel

Für das Finale ist auch ein Wiedersehen mit den übrigen Promis der 18. Staffel angekündigt, die am 21. Februar startete. Insgesamt 14 Prominente wetteiferten 2025 auf dem Parkett. Comedian Osan Yaran (mit Profitänzerin Christina Hänni) schied als erster Star aus. Es folgten TV-Koch Roland Trettl (mit Kathrin Menzinger), Reality-Star Leyla Lahouar (mit Sergiu Maruster), Sänger Ben Zucker (mit Malika Dzumaev), Influencerin Paola Maria (mit Massimo Sinató), YouTuber Marc Eggers (mit Renata Lusin) und Schauspielerin Christine Neubauer (mit Valentin Lusin). Sie feierte nach ihrem Ausscheiden ein Comeback und ersetzte ab Show 8 (25. April) ihre Kollegin Simone Thomalla, die verletzungsbedingt nicht mehr mit Profi Evgeny Vinokurov teilnehmen konnte.

Danach musste sich Sängerin Jeanette Biedermann (mit Vadim Garbuzov) aus der Show verabschieden, bevor es ein zweites Mal Christine Neubauer traf. In den folgenden Shows schieden auch Stuntfrau Marie Mouroum (mit Alexandru Ionel) und schließlich im Halbfinale YouTuberin Selfiesandra (mit Zsolt Sándor Cseke) aus.

Nachschlag

Wer nicht genug von "Let's Dance" bekommen kann, hat Glück: Am Freitag, 30. Mai, gibt es noch die Profi-Challenge (20:15 Uhr, RTL). Dann stehen allein 18 aus der Sendung bekannte Profis im Mittelpunkt und treten in Pärchen gegeneinander an. Mit dabei sind: Christina Hänni und Sergiu Maruster, Mariia Maksina und Evgeny Vinokurov, Isabel Edvardsson und Paul Lorenz, Ekaterina Leonova und Valentin Lusin, Renata Lusin und Alexandru Ionel, Patricija Ionel und Mika Tatarkin, Katja Kalugina und Vadim Garbuzov, Anastasia Maruster und Zsolt Sándor Cseke, Kathrin Menzinger und Christian Polanc.