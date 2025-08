"Lass dich überwachen!": Jan Böhmermann überrascht wieder das Publikum

In der neuen Ausgabe seiner TV-Sendung "Lass dich überwachen!" überrascht Jan Böhmermann unter anderem Kandidat Benny aus dem Publikum. Er darf "Jag die Gurke XXL" moderieren - mit Hugo Egon Balder und Jeannine Michaelsen am Quiz-Pult.

In seiner TV-Show "Lass dich überwachen!" nimmt Moderator Jan Böhmermann (44) am Mittwoch, den 6. August, um 20:15 Uhr im ZDF wieder die persönlichen digitalen Spuren und private Daten im Netz von ahnungslosen Studiogästen unter die Lupe.

In der Sendung, die im Studio Ehrenfeld aufgezeichnet wurde, und bereits ab 18 Uhr in der Mediathek sowie in der App des Senders zu sehen ist, erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer überraschende Enthüllungen: Jene Menschen, die eigentlich auf Tickets für ein reguläres "ZDF Magazin Royale" hofften, stehen plötzlich im Fokus einer genaueren digitalen Untersuchung. Welche Daten und Spuren haben sie unbewusst im Netz hinterlassen? Auf den ersten Schock folgen Studioaktionen und prominente Einspieler.

Highlights der neuen Ausgabe

Zu den Highlights der Ausgabe gehört unter anderem Benny aus Riedlingen/Bad Saulgau, der vor zwölf Jahren in einem kleinen Café seine eigene Show "Jag die Gurke 3" moderierte - eine Inspiration für spätere TV-Hits. "Zeit, Danke zu sagen. Und die Show auf die große Bühne zu bringen, natürlich als Promi-Special", heißt es vom Sender. Und die Fotos zeigen, dass Hugo Egon Balder (75), Jeannine Michaelsen (43) und Gastgeber Jan Böhmermann jene "Promis" sein werden, die hinter dem Quiz-Pult Platz nehmen.

Zudem zeigen die Sendungsmacher am Beispiel der Kölnerin Goda, die Kleidung online verkauft und dabei mitunter etwas zu sorglos ist, dass Überwachung auch skurril sein kann.

Musiklehrer Sebastian aus Mainz wird indes mit einem eigens für ihn komponierten Studio-Musical überrascht, das auf seiner Bewertung einer Stadtführung in Rom basiert. Die entsprechende Performance kommt von Lina Larissa Strahl (27), umringt von vielen Tänzerinnen und Tänzern auf der Studiobühne.

Neues Format: "Lass dich überwachen! - Die halbe Stunde danach"

Neu ist in dieser Staffel außerdem das Online-Format "Lass dich überwachen! - Die halbe Stunde danach", das direkt im Anschluss exklusive Einblicke und spontane Reaktionen der prominenten Gäste und des überraschten Publikums einfängt. Moderiert wird dieses von Teammitglied Anna Neudecker.

"Lass dich überwachen!" seit 2018 im ZDF

Die Show "Lass dich überwachen!" entstand aus der Rubrik "Prism is a Dancer" in Böhmermanns "Neo Magazin Royale" (ZDF) und wurde 2018 als eigenständige Show mit längerer Sendezeit ausgekoppelt. Die Grundidee blieb gleich: Studiogäste werden überraschend mit persönlichen, aber öffentlich sichtbaren Online-Daten konfrontiert, die im Vorfeld recherchiert wurden.

Die Show kombiniert satirische Unterhaltung mit gesellschaftskritischer Reflexion über den Umgang mit digitalen Spuren. Prominente Gäste, die in "Lass dich überwachen!" seit 2018 mitgewirkt oder Böhmermann bei der Show unterstützt haben, sind unter anderem Cro, Verona Pooth, Mats Hummels und Roman Weidenfeller oder Oliver Kalkofe.

"Lass dich überwachen!" wurde mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet, darunter der Grimme-Preis, der Deutsche Comedypreis und der Deutsche Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show".