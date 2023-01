Langjährige Crime-Serie "Navy CIS: L.A." endet nach 14. Staffel

Nach der 14. Staffel von "Navy CIS: L.A." wird noch in diesem Jahr Schluss sein: Das gab Hauptdarsteller LL Cool J nun in einem Instagram-Post bekannt.

LL Cool J (li.) und Chris O'Donnell gehen in "Navy CIS: L.A."-Rente.

Eine der längsten Serien in der Historie des US-Senders CBS findet noch in diesem Jahr ihr Ende: "Navy CIS: L.A." (Originaltitel: "NCIS: Los Angeles"), Ableger der titelgebenden "NCIS"-Hauptserie, wird nach 14 Staffeln und weit mehr als 300 Episoden im Mai 2023 seinen krönenden Abschluss finden. Das gab Seriendarsteller LL Cool J (55) .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Darin freut sich der Musiker und Schauspieler zunächst über den Quotenerfolg einer "NCIS"-Crossover-Folge, ehe er enthüllt: "Nach 14 Staffeln ist die Zeit reif, 'NCIS: L.A.' am Höhepunkt unseres Schaffens zu beenden." sei die Entscheidung frühzeitig gefallen, damit die Serienschöpfer einen stimmigen Abschluss abliefern können.

Stets die Treue gehalten

"Navy CIS: L.A." war 2009 als erster Ableger der Hauptserie, die sich inzwischen schon in der 20. Staffel befindet und weiterhin produziert wird, an den Start gegangen. Neben LL Cool J spielt Chris O'Donnell (52) die weitere Hauptrolle in der Los-Angeles-Ausgabe. Dabei keine Selbstverständlichkeit: Beide Stars blieben der Serie während der gesamten Laufzeit erhalten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Obwohl nach der 14. Staffel Schluss sein wird, handelt es sich bei "Navy CIS: L.A." um eine der langlebigsten CBS-Serien - nur vier Serien, darunter "NCIS", wurde bislang länger die Treue gehalten.